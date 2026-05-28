“ดร.โจ ชัยวัฒน์” นำทีมพรรคประชาชนสมัครผู้ว่าฯ กทม. ชู AI จับโกงแก้ปัญหาทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.โจ ชัยวัฒน์นำทีมพรรคประชาชนนั่งรถเมล์ไฟฟ้าสมัครผู้ว่าฯ กทม. ชูจุดขายเลือกยกทีมแก้ปัญหาเมือง ประกาศไม่ติดป้ายหาเสียงของผู้ว่าฯ พร้อมใช้ AI จับโกงแก้ทุจริตเชิงโครงสร้าง

วันนี้ (28 พ.ค. 69) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง พรรคประชาชน นำโดย นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เดินทางด้วยรถเมล์ไฟฟ้า 2 คัน เพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้ทุกคนตื่นตั้งแต่เช้า โดยไปรวมตัวกันที่อาคารไทยซัมมิท ก่อนขึ้นรถ EV มาพร้อมผู้สมัคร ส.ก. ทุกคน และทีมบริหารของพรรคประชาชน พร้อมระบุว่าบรรยากาศเป็นกันเองและทุกคนมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้

เมื่อถูกถามถึงการถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสามตัวเต็งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ประชาชนชาวกรุงเทพฯ จะเป็นผู้ตัดสิน หน้าที่ของพรรคคือใช้โอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้นำเสนอวาระพัฒนาอนาคต กทม. และทั้ง 50 เขต ในอีก 4 ปีข้างหน้า เพราะพรรคมีทั้งวาระเมืองและวาระเขตของผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 คน พร้อมระบุว่า ระหว่างเดินทางบนรถบัสได้มีการไลฟ์สดแนะนำวาระของผู้สมัคร ส.ก. แต่ละเขต เพื่อสะท้อนว่าแต่ละพื้นที่ต้องการผลักดันอะไรหากได้รับเลือกตั้ง หากต้องการให้วาระเขตของพรรคประชาชนเกิดขึ้นจริง ก็จำเป็นต้องเลือกทั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ของพรรคประชาชนไปพร้อมกัน เพราะหากต้องนำวาระของ ส.ก. ไปฝากให้ผู้ว่าฯ จากพรรคอื่นขับเคลื่อน อาจเป็นไปได้ยาก

“อันนี้ก็อยากจะเป็นจุดขายอันหนึ่ง ที่พวกเราอยากจะนำเสนอให้เลือกพวกเราแบบยกทีม ก็คือมีทั้ง ส.ก. จากพรรคประชาชนด้วย แล้วก็ผู้ว่าจากพรรคประชาชนด้วย” นายชัยวัฒน์กล่าว

ส่วนปัญหาเร่งด่วนของ กทม. นายชัยวัฒน์ ระบุว่า มีหลายเรื่อง ทั้งปัญหาขยะและโรงขยะ แต่สิ่งที่พรรคต้องการมุ่งเน้นคือปัญหาเชิงโครงสร้างและเชิงระบบ โดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยพรรคได้พัฒนาระบบ กรุงเทพโปร่งใส AI จับโกง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร กทม. ใช้จัดการปัญหาทุจริตได้ตั้งแต่ต้นน้ำ ตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งงบประมาณ การสืบหาราคากลาง การออก TOR ไปจนถึงกระบวนการประมูล

“ถ้าปล่อยให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแล้ว อำนาจในการจัดการของผู้ว่าฯ ก็มีจำกัด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการจัดการปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ต้นน้ำ” นายชัยวัฒน์กล่าว

เมื่อถูกถามว่าหากผลการเลือกตั้งทำให้ ส.ก. พรรคประชาชน ต้องทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ จากพรรคอื่น จะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า พรรคได้แสดงให้เห็นมาตลอดว่าสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ แต่หากประชาชนต้องการผลักดันวาระเมืองที่พรรคประชาชนนำเสนอ ทั้งการทำกรุงเทพให้ง่ายขึ้น เป็นเมืองแห่งสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดประตูแห่งโอกาสให้คนกรุงเทพฯ ก็ควรเลือกทั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ของพรรคประชาชน

นายชัยวัฒน์ ยังกล่าวถึงความพร้อมในการทำงานทันทีหลังได้รับเลือกตั้งว่า พรรคมี action plan ทั้งระดับเมืองและระดับเขต โดยผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนและสำรวจปัญหาจริงมาแล้ว จึงพร้อมเริ่มงานได้ทันที นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ยังยืนยันว่าจะไม่มีป้ายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่าฯ พรรคประชาชน เพราะต้องการสะท้อนแนวคิด “กรุงเทพง่าย ๆ” พร้อมมองว่าป้ายหาเสียงจำนวนมากในช่วงฤดูฝนอาจบดบังทัศนียภาพและสร้างความลำบากต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

อย่างไรก็ตาม พรรคยังคงมีป้ายหาเสียงของผู้สมัคร ส.ก. เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชน แต่จะลดจำนวนลงเหลือประมาณ 1-2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง พร้อมใช้วิธีติดผ้าใบไวนิลในชุมชน รวมถึงการเคาะประตูบ้าน แจกแผ่นพับและใบปลิว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุแทน

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ นายชัยวัฒน์ ตอบสั้น ๆ ว่า “สนุกมากครับวันนี้”

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ชัยวัฒน์ได้เดินเข้าอาคารไอรวัฒน์พัฒนาทันที โดยไม่ได้มีการสักการะ 'พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ' หน้าอาคารแบบแคนดิเดตคนอื่น ๆ










