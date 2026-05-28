“ชัชชาติ” สมัครผู้ว่าฯ สมัย 2 โชว์ผลงาน 4 ปี มั่นใจนโยบายตอบโจทย์คนกรุง

“ชัชชาติ” นำทีมปั่นจักรยานสมัครผู้ว่าฯ กทม. ประกาศเดินหน้าต่อสมัย 2 กางผลงานเด่น 4 ปี ไล่คนทุจริต 41 ราย สร้างฟุตปาธ 1,000 กิโลเมตร และติดไฟสว่างแสนดวง มั่นใจนโยบายตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ
วันนี้ (28 พ.ค. 69) เวลา 05.50 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปั่นจักรยาน Bike Sharing มาถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อเข้ารับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเวลา 08.30 น.
นายชัชชาติ เปิดเผยว่า เราจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนกรุงเทพฯ นี่คืองานยาก ต้องมีนโยบายที่ดีตอบโจทย์ได้จริง ๆ โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่ คน ความสุข คุณภาพชีวิต และเมือง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการจับเบอร์ เบอร์อะไรก็ได้เลย อยากให้เป็นเบอร์ที่ดี ไม่มีปัญหา โดยย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเมืองใหญ่เพราะเราเป็นอิสระไม่ได้มาจากการเมือง เราทำงานให้กับทุกคน เราทำท้องถิ่นให้ดีเชื่อว่าจะช่วยผลักดันไปพร้อมกับรัฐบาลได้
นายชัชชาติ ยอมรับว่า ตนไม่กดดันและจะทำให้เต็มที่ที่สุด ถ้าประชาชนเลือกเราก็ทำ แต่ถ้าไม่เลือกเราก็มีอย่างอื่นที่ต้องทำ เราไม่มีภาระในการแบกพรรค เราก็เป็นตัวของเรา ถ้า “ชัชชาติ” ไม่ได้ก็แค่นั้นเอง
ส่วนที่คู่แข่งได้มีการตั้งคำถามว่า 4 ปีที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง นายชัชชาติ ระบุว่า มีหลายเรื่อง ตั้งแต่ทางเท้า น้ำท่วมที่ทำได้ดีขึ้น คุณภาพอากาศที่ทำได้ดีขึ้น การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสาธารณสุข ซึ่งถ้าตั้งใจดูก็น่าจะเห็นเอง ส่วนเรื่องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือ ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานาน ที่ผ่านมาเราทำงานอย่างหนัก เราไล่คนทุจริตออก 41 คน จึงต้องทำเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีร้องเรียนเข้ามาในปีแรกร้อยกว่าเรื่อง และในปีหลังลดลงเหลือ 20 กว่าเรื่อง ทำให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวดีขึ้น แต่ไม่มีทางหมด ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเป็นเรื่องของบุคคล
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจจะต้องทำต่อ เราไม่มีอำนาจแจกเงิน แต่เราต้องแจกความรู้ แจกโอกาส นอกจากนี้เรายังทำให้เศรษฐกิจข้างถนนดีขึ้น ติดไฟส่องสว่างกว่า 100,000 ดวง ทำฟุตปาธทางเท้ากว่า 1,000 กิโลเมตร อีกทั้งยังจัดระเบียบหาบแร่แผงลอย ทำให้ค้าขายดีขึ้น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนทั้งเมือง เพื่อทำให้เศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง
เมื่อถามถึงทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 คน จะทำงานต่อในสมัยหน้าหรือไม่ นายชัชชาติ กล่าวว่า ต้องดูผลงานก่อนว่าทำงานกันดีหรือไม่ เดี๋ยวค่อยว่ากัน ส่วนเวทีปราศรัยเย็นนี้ที่สเตเดียมวัน จะมีการเปิดตัวทีมงานหรือไม่นั้น ทีมเราไม่ได้มีแค่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรามีคนเก่ง ๆ มากมาย และคนเก่ง ๆ ไม่ได้อยู่ในทีมบริหารด้วย ซึ่งมีกว่าร้อยคน แต่เขาไม่อยากเปิดตัวเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ซึ่งหากต้องการเปิดตัวก็จะเชิญมาด้วย มีทั้งนักวิชาการและศิลปินที่เข้ามาช่วยกัน
เมื่อถามว่าหากได้เป็นผู้ว่าฯ อีกสมัย อยากเป็นผู้ว่าฯ แบบไหน นายชัชชาติ กล่าวว่า อยากเป็นผู้ว่าฯ ติดดิน แบบเดิม รับใช้ประชาชน ทุกคนคือเจ้านายเรา นี่คือหัวใจหลัก หวังว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง แม้ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนผิดหวังบ้าง แต่ยังให้โอกาสเราทำงานต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ปั่นจักรยานมาด้วย โดยภายหลังการสัมภาษณ์นายชัชชาติ ได้เข้าสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยใช้ธูปสีเขียวไม่ได้จุดไฟ