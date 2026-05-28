เปิดแล้ว! สมัครผู้ว่าฯ กทม.-สก. "ชัชชาติ" ปั่นจักรยานสีเขียวลงชิงสมัย 2 ขอเป็นคนติดดินรับใช้ชาว กทม.เหมือนเดิม

สมัครผู้ว่า กทม.-สก.เริ่มแล้ว "ชัชชาติ" ปั่นจักรยานเขียวเข้าสมัครผู้ว่าฯ สมัยสอง รับเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้คนกรุงฯ เป็นงานยาก ขอเป็นคนติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิม
วันนี้ (28 พ.ค. 69) ที่ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 69 เวลา 08.30-16.30 น. โดยวันแรกของการรับสมัคร ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและว่าที่ผู้สมัครว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้สนับสนุน แกนนำพรรคการเมืองทยอยเดินทางมายังสถานที่รับสมัครตั้งแต่ช่วงเช้ามืด แต่เนื่องจากทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดพื้นที่แยกต่างหากให้กับกองเชียร์และผู้ติดตามผู้สมัครโดยให้อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออก ถนนประชาสงเคราะห์ และบริเวณด้านนอกถนนมิตรไมตรี จึงอาจทำให้บรรยากาศโดยรวมของการรับสมัครไม่คึกคักเท่าที่ควร ขณะเดียวกันสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมากต่างมาปักหลักรายงานการรับสมัคร
ทั้งนี้ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครเป็นรายแรกคือนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งปั่นจักรยานมาจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไท พร้อมกับทีมรองผู้ว่าฯกทม.ชุดเดิมบางส่วน โดยเดินทางมาถึงในเวลา05.47น.และได้เข้าสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ธูปสีเขียวไม่ได้จุดไฟ
ส่วนนายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนพร้อมทีมว่าที่ผู้สมัครส.ก.ซึ่งเดินทางมาด้วยรถเมล์สมายบัส 2 คัน มาถึงในเวลา 7:00 น ขณะที่นายอนุชา บูรพชัยศรี และว่าที่ผู้สมัคร สก. จากพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรค และแกนนำพรรคในเวลา 7:30 น. ตามมาด้วยม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี อดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน นางมัลลิกา คุณมีตระกูล มหาสุข ที่ต่างลงสมัครผู้ว่าฯกทมในนามอิสระ
นายชัชชาติ เปิดเผยว่า เราจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนกรุงเทพฯ นี่คืองานยาก ต้องมีนโยบายที่ดีตอบโจทย์ได้จริง ๆ โดยเน้น 4 ด้าน ได้แก่ คน ความสุข คุณภาพชีวิต และเมือง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนการจับเบอร์ เบอร์อะไรก็ได้เลย อยากให้เป็นเบอร์ที่ดี ไม่มีปัญหา โดยย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเมืองใหญ่เพราะเราเป็นอิสระไม่ได้มาจากการเมือง เราทำงานให้กับทุกคน เราทำท้องถิ่นให้ดีเชื่อว่าจะช่วยผลักดันไปพร้อมกับรัฐบาลได้
นายชัชชาติ ยอมรับว่า ตนไม่กดดันและจะทำให้เต็มที่ที่สุด ถ้าประชาชนเลือกเราก็ทำ แต่ถ้าไม่เลือกเราก็ทีอย่างอื่นที่ต้องทำ เราไม่มีภาระในการแบกพรรค เราก็เป็นตัวของเรา ถ้า “ชัชชาติ” ไม่ได้ก็แค่นั้นเอง
ส่วนที่คู่แข่งได้มีการตั้งคำถามว่า 4 ปีที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง นายชัชชาติ ระบุว่า มีหลายเรื่อง ตั้งแต่ทางเท้า น้ำท่วมที่ทำได้ดีขึ้น คุณภาพอากาศที่ทำได้ดีขึ้น การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสาธารณสุข ซึ่งถ้าตั้งใจดูก็น่าจะเห็นเอง ส่วนเรื่องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือ ทุจริตคอรัปชั่น เป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานาน ที่ผ่านมาเราทำงานอย่างหนัก เราไล่คนทุจริตออก 41 คน จึงต้องทำเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีร้องเรียนเข้ามาในปีแรกร้อยกว่าเรื่อง และในปีหลังลดลงเหลือ 20 กว่าเรื่อง ทำให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวดีขึ้น แต่ไม่มีทางหมด ต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเป็นเรื่องของบุคคล
ส่วนเรื่องเศรษฐกิจจะต้องทำต่อ เราไม่มีอำนาจแจกเงิน แต่เราต้องแจกความรู้แจกโอกาส นอกจากนี้เรายังทำให้เศรษฐกิจข้างถนนดีขึ้น ติดไฟส่องสว่างกว่า 100,000 ดวง ทำฟุตบาททางเท้ากว่า 1,000 กิโลเมตร อีกทั้งยังจัดระเบียบหาบแร่แผงลอย ทำให้ค้าขายดีขึ้น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนทั้งเมือง เพื่อทำให้เศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง
เมื่อถามถึงทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 คน จะทำงานต่อในสมัยหน้าหรือไม่ นายชัชขาติ กล่าวว่า ต้องดูผลงานก่อนว่าทำงานกันดีหรือไม่ เดี๋ยวค่อยว่ากัน ส่วนเวทีปราศรัยเย็นนี้ที่สเตเดียมวัน จะมีการเปิดตัวทีมงานหรือไม่นั้น ทีมเราไม่ได้มีแค่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรามีคนเก่ง ๆ มากมาย และคนเก่ง ๆ ไม่ได้อยู่ในทีมบริหารด้วย ซึ่งมีกว่าร้อยคน แต่เขาไม่อยากเปิดตัวเพราะไม่อยากยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ซึ่งหากต้องการเปิดตัวก็จะเชิญมาด้วย มีทั้งนักวิชาการและศิลปินที่เข้ามาช่วยกัน
เมื่อถามว่าหากได้เป็นผู้ว่าฯ อีกสมัย อยากเป็นผู้ว่าฯ แบบไหน นายชัชชาติ กล่าวว่า อยากเป็นผู้ว่าฯ ติดดิน แบบเดิม รับใช้ประชาชน ทุกคนคือเจ้านายเรา นี่คือหัวใจหลัก หวังว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง แม้ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีคนผิดหวังบ้าง แต่ยังให้โอกาสเราทำงานต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการรับสมัครครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน1,500 คน และ ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจดินแดงในการดูแลความสงบเรียบร้อย จัดการจราจร การตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย โดยในส่วนของกองเชียร์และผู้ติดตามผู้สมัคร มีการกำหนดจุดจอดรถและพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออก ถนนประชาสงเคราะห์ และบริเวณด้านนอกถนนมิตรไมตรี พร้อมกำหนดเส้นทางรับ-ส่งผู้สมัครหลังจับสลากหมายเลขเสร็จสิ้น เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและความแออัดในพื้นที่ ทั้งนี้ อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงได้ แต่ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สำหรับขั้นตอนการรับสมัครมีการเปิดให้ว่าที่ผู้สมัครลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 05.00น.โดยว่าผู้สมัคร ที่เดินทางมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จะให้เขียนเวลาและลงชื่อด้วยตนเองในใบลงทะเบียน เมื่อถึงเวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่จะขีดเส้นแดงใต้รายชื่อสุดท้าย ซึ่งถือว่าผู้สมัครกลุ่มดังกล่าวเดินทางมาถึงพร้อมกัน และมีสิทธิตกลงลำดับการจับสลาก “ลำดับในการยื่นใบสมัคร” และ “หมายเลขที่ผู้สมัครจะใช้หาเสียง” หากตกลงลำดับการจับสลากหมายเลขกันไม่ได้ จะเข้าสู่กระบวนการจับสลาก
จากนั้น นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจะชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครและการจับสลาก โดยจะมีการจับสลาก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จะเป็นการจับสลากลำดับที่ต้องการยื่นใบสมัคร ส่วนครั้งที่ 2 จะให้ผู้สมัครตามลำดับที่จับไปครั้งแรก จับหมายเลขประจำตัวเพื่อยื่นสมัคร ซึ่งในขั้นนี้ใครจับได้หมายเลขอะไร จะถือเป็นหมายเลขที่ใช้ในการหาเสียง
ขณะที่ ส.ก.ใช้ขั้นตอนเดียวกัน แต่จะมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการประจำเขตดำเนินการจับสลากหมายเลข กรณีผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้ โดยได้จัดจุดลงทะเบียนเวลาและตรวจเอกสารเบื้องต้นแยกตามเขตทั้ง 50 เขต ภายในห้องบางกอก เพื่อลดระยะเวลาในการรอ และรองรับผู้สมัครที่คาดว่าจะมีจำนวนมาก โดยการเข้าพื้นที่รับสมัครกรุงเทพมหานครกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้น อนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้ 1 คนเท่านั้น
สำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,629 หน่วย มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,507,523 คน ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง 294ล้านบาท