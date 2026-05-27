“ศุภมาส” มอบ “ประเดิมชัย” เดินหน้าต่อ ติดตามช่วยเหลือเคส Volvo EX30 เร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค 553 ราย จ่อตรวจสอบโฆษณาจูงใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (27 พ.ค.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถยนต์ Volvo EX30 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมี นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อเร่งหาทางออกและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม
นายประเดิมชัย เปิดเผยว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้กำชับให้ สคบ. ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ทั้งการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมาย โดยเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เพื่อพิจารณามติการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจำนวน 553 ราย โดยกำชับให้ สคบ. อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนต่างๆ แก่ผู้บริโภค ทั้งกรณีการเลิกสัญญา การคืนเงิน และการเรียกร้องค่าเสียหาย
นอกจากนี้ สคบ. จะติดตามนโยบายการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงตรวจสอบการโฆษณาของบริษัทฯ โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ และจะพิจารณาบทบาทของบุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อโดยเชื่อมั่นในข้อมูลความปลอดภัยดังกล่าว

นายประเดิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 สคบ. เตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะหยิบยกประเด็นการจัดทำฉลาก ระบุคุณสมบัติแบตเตอรี่ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว

สำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th






"ศุภมาส" มอบ "ประเดิมชัย" เดินหน้าต่อ ติดตามช่วยเหลือเคส Volvo EX30 เร่งดำเนินคดีแทนผู้บริโภค 553 ราย จ่อตรวจสอบโฆษณาจูงใจ
