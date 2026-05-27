"อนุทิน" รับกำลังกวาดล้างผู้มีอิทธิพล-มาเฟียที่ท่องเที่ยวใต้ ขอเลิกพูด ตร.-ปค.ทราบธงรัฐลุยเอาผิด

นายกฯ เผย อยู่ระหว่างกวาดล้างผู้มีอิทธิพล - มาเฟีย ตามแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ ขอเลิกพูดเรื่องมาเฟีย ชี้ ตำรวจ - ปกครอง ทราบธงของรัฐบาล เดินหน้าเอาผิดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
วันที่ (27 พ.ค.) ที่อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล และมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ ว่า เราก็อยู่ระหว่างกวาดล้าง ซึ่งเมื่อครู่นี้ พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็มารายงานให้ตนทราบ ซึ่งเราดำเนินการอย่างเต็มที่ ซึ่งเราจะเห็นได้จากที่ภูเก็ต แม้กระทั่งฝ่ายราชการ เราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริง และจะเห็นผลในเร็ววันนี้
“เลิกพูดได้แล้วเรื่องมาเฟีย ผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ เขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดี และธงนี้ก็ปักใกล้ๆ ไม่ใช่ไปปักไกลๆ ต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว และดำเนินคดีกับทุกๆ ฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมาย เป็นหลักง่ายๆ แค่นี้เอง“ นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย