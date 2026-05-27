นายกฯชูไทย “kitchen of the world” หวังเป็นจุดแข็งสร้างจุดยืนแข็งแกร่ง ท่ามกลางวิกฤตโลก

"อนุทิน" ชี้ ไทยเป็น “kitchen of the world” หวังใช้เป็นจุดแข็งสร้างจุดยืนแข็งแกร่งให้ประเทศ ท่ามกลางวิกฤตโลกในปัจจุบัน
วันนี้ (27พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมของงาน THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ในปีนี้ ว่ามีความคึกคักมาก เพราะปัจจุบันเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากพอๆกับเรื่องพลังงาน ประเทศไทยน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงทางอาหาร จะเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์โลกปัจจุบัน คนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้ถือว่ามีจุดแข็ง ดังนั้น เราต้องเอาจุดแข็งตรงนี้ไปใช้ในการเจรจาที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุด ทำให้เรามีที่ยืนไม่เสียเปรียบใคร ซึ่งเรามีดีในเรื่องของอาหารที่ปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในความที่เป็นประเทศที่เป็น kitchen of the world เพราะพื้นฐานของไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้มีการพัฒนายกระดับการลงทุนจากมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารของเราได้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น