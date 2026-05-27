อดีตทหารผ่านศึก ร้อง กมธ.สอบ อผศ.ปมโซลาร์ฟาร์ม 6 พัน ล. ส่อเลี่ยง กม.PPP- เอื้อเอกชน จี้เพิ่มสวัสดิการ

เครือข่ายอดีตทหารผ่านศึก ร้อง กมธ.สอบ อผศ. ปมโซลาร์ฟาร์ม 6 พันล้าน ส่อเลี่ยงกฎหมาย PPP- เอื้อเอกชน พร้อมตั้งข้อสังเกตหนี้สูญ 526 ล้าน จี้เพิ่มสวัสดิการทหารผ่านศึก ชั้น 2-3 และดันโครงการหมู่บ้านชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (27 พ.ค.) นายพีรพล กนกวลัย สส.พรรคเศรษฐกิจ พร้อมคณะ รับยื่นหนังสือจาก ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล นายทหารนอกประจำการ และผู้แทนเครือข่ายทหารผ่านศึก สมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทย (อผศ.) ขอให้ตรวจสอบพฤติการณ์ส่อทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) พร้อมผลักดันการขยายสวัสดิการแก่ทหารผ่านศึกชั้น 2 และชั้น 3 รวมถึงโครงการหมู่บ้านทหารผ่านศึกตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ร.อ.ทรงกลด กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาทหารผ่านศึกมักอ้างปัญหางบประมาณ เพื่อปฏิเสธการดูแลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินดำรงชีพของทหารผ่านศึกชั้น 2 และ 3 รวมถึงไม่เห็นชอบข้อเสนอจัดตั้งโครงการหมู่บ้านทหารผ่านศึก เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินและสร้างความมั่นคงให้กับอดีตนักรบชายแดน
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงโครงการโซลาร์ฟาร์มมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท จำนวน 11 โครงการ ของ อผศ. โดยกล่าวหาว่ามีการแบ่งสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยง พ.ร.บ.ร่วมลงทุนรัฐและเอกชน (PPP) และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้รับรายได้ถึงร้อยละ 87.5 ขณะที่ อผศ. ได้รับเพียงร้อยละ 12.5 อีกทั้งยังมีพฤติการณ์ไม่ดำเนินการตามกฎหมายฮั้วประมูล และปล่อยให้เกิดหนี้สูญจากงานรักษาความปลอดภัยกว่า 526 ล้านบาท
ผู้แทนเครือข่ายทหารผ่านศึก ยังระบุด้วยว่า ผู้บริหาร อผศ. นำเงินสด 947 ล้านบาท ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 10 ปี เพื่อตั้งกองทุนบำเหน็จให้พนักงาน ทั้งที่ปฏิเสธการช่วยเหลือทหารผ่านศึกโดยอ้างปัญหาสภาพคล่อง พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด้าน นายพีรพล กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป