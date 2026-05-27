กกต.อย่าสับสน กกต.เผยบัตรเลือกผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยาเป็นสีเขียว บัตรเลือก ส.ก.-สมาชิกเมืองพัทยาสีชมพู

กกต.เผยเลือกผู้ว่าฯ กทม.-นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียว ส่วนเลือก ส.ก.-สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพู
วันนี้(27พ.ค.)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้ง ที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา โดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น โดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา จะเป็นบัตรสีเขียว
ส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะเป็นบัตรสีชมพู
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 133 ที่กำหนดว่า กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวัน เวลา และที่เลือกตั้งเดียวกัน ให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน