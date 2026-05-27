“เสรีพิศุทธ์” จ่อยื่น ป.ป.ช.-กกต.ฟัน “อนุทิน-ไชยชนก” ปมเขากระโดง ยันศาลชี้แล้ว 5 พันไร่เป็นของ รฟท. เดินหน้าเก็บข้อมูลชงศาล รธน.

“เสรีพิศุทธ์” จ่อยื่น ป.ป.ช.-กกต.เอาผิด “อนุทิน-ไชยชนก” ปมที่ดินเขากระโดง ชี้ขาดคุณสมบัติ สส.-รัฐมนตรี หลังศาลชี้ที่ดิน 5 พันไร่เป็นของ รฟท. พร้อมเดินหน้าหาหลักฐานเพิ่มใน จ.บุรีรัมย์ หวังส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป
วันนี้( 27 พ.ค.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.พรรคเสรีรวมไทย แถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีกล่าวหานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ขาดจริยธรรมและขาดคุณสมบัติ จากกรณีเกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า ศาลจังหวัดบุรีรัมย์และศาลปกครองมีคำพิพากษาชี้ขาดแล้วว่า ที่ดินกว่า 5,083 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และล่าสุด รฟท.ได้ยื่นฟ้องขับไล่และเพิกถอนโฉนดรายแปลง แต่ขณะนี้ยังไม่มีการคืนที่ดินให้ รฟท.
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า ช่วงบ่ายวันนี้จะนำเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินคดีอาญา และให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายอนุทิน และนายไชยชนก ขาดคุณสมบัติความเป็น สส. และรัฐมนตรีหรือไม่ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (4) และ (5) อันอาจทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4)
นอกจากนี้ วันที่ 28 พ.ค. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จะนำเอกสารไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทิน และนายไชยชนกอีกทางหนึ่ง และ สัปดาห์หน้าจะเดินทางไป จ.บุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไป