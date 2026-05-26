ดีเดย์! “ชัชชาติ” นัดเปิดเวที 28 พ.ค.นี้ เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ 250+ นโยบาย พา “กรุงเทพฯ ทำงาน” หลังลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ สมัย 2

“ชัชชาติ” เตรียมเปิดวิสัยทัศน์ครั้งใหญ่ 28 พฤษภาคมนี้ ชู250+ นโยบาย พากรุงเทพฯ ทำงานในทุกระดับ ก้าวกระโดดสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสครั้งใหม่
วันนี้ (26 พ.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า ในวันที่28 พฤษภาคมนี้ นายชัชชาติ เตรียมขึ้นเวทีแรกกับการเปิดตัว250+ นโยบาย จากทีมชัชชาติ เพื่อพาให้ “กรุงเทพฯทำงาน” ในทุกระดับ ก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาส
โดยเปิดให้ประชาชนพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และแผนงานจาก “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” หลังลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในสมัยที่สอง ตั้งแต่เวลา18.00 น. เป็นต้นไป พบกันที่Stadium One จุดเริ่มต้นของการทำงานตลอด 4 ปี