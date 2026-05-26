“อนุทิน” แจง “มาครง” ปมชายแดน ยันไทยไม่ใช่ผู้รุกราน แต่เป็นฝ่ายป้องกันตัว หากโดนบุกมาพร้อมจัดเต็ม

นายกฯ เผยหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำไทยดำเนินการด้วยความเหมาะสมและปกป้องอธิปไตยประเทศ พร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาจากนานาชาติด้วยข้อมูลจากพื้นที่จริง ระบุหากยูเนสโกจะตรวจผลกระทบมรดกโลก ควรตรวจทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะกัมพูชา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อคืนวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า ฝ่ายฝรั่งเศสได้สอบถามถึงสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ชี้แจงตามข้อเท็จจริงและบริบทที่เกิดขึ้น
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการปะทะตามแนวชายแดน ตนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดชายแดน อาทิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ตราด จันทบุรี สระแก้ว และปราจีนบุรี เนื่องจากพรรคภูมิใจไทยมี สส. อยู่ในพื้นที่เหล่านี้จำนวนมาก ทำให้ต้องติดตามสถานการณ์และพบปะประชาชนเป็นประจำ
นายอนุทิน ระบุว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้กำกับดูแลด้านความมั่นคง ได้ลงพื้นที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข รวมถึงเคยเข้าไปอยู่ในพื้นที่สู้รบจริง ทำให้รับรู้ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงรับฟังรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
“เวลามีประเทศใดกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่า ผมสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจ เพราะสิ่งที่พูดเป็นข้อมูลจากสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาตัวเอง ผมถ่ายภาพทุกอย่างด้วยโทรศัพท์ของผมเอง ไม่ได้ฟังจากรายงานเพียงอย่างเดียว” นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกประเทศที่เข้าหารือกับไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ได้รับคำชี้แจงพร้อมหลักฐาน จนเกิดความมั่นใจว่าไทยดำรงบทบาทอย่างเหมาะสม และดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ UNESCO ระหว่างการเยือนฝรั่งเศส หลังฝ่ายกัมพูชายื่นเรื่องขอให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบผลกระทบต่อพื้นที่มรดกโลกจากเหตุปะทะบริเวณชายแดน
นายอนุทิน ระบุว่า ไทยไม่ขัดข้องหากมีการตรวจสอบ แต่เห็นว่าควรดำเนินการในทั้งสองประเทศ ไม่ใช่ตรวจเฉพาะฝ่ายที่ร้องขอเท่านั้น เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงครบถ้วนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การโจมตีจากฝ่ายเดียว
“ประเทศไทยดำรงตนในฐานะผู้ปกป้องอธิปไตย เราอยู่ในฝ่ายป้องกันมากกว่า แต่ถ้ามีการรุกรานเข้ามา เราก็จัดเต็ม” นายอนุทินกล่าว พร้อมเผยว่าได้อธิบายจุดยืนดังกล่าวต่อประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่า “we are more on the defensive side” หรือไทยอยู่ในฝ่ายตั้งรับและปกป้องตนเองเป็นหลัก
นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่า การเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ ถือเป็นอีกโอกาสสำคัญที่รัฐบาลไทยได้ชี้แจงต่อประชาคมโลกถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างรอบด้าน.