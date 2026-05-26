รัฐบาลเผยลงทะเบียน "ไทยช่วยไทย พลัส" วันที่ 2 ทะลุ 25.1 ล. ร้านค้าแห่ร่วมพุ่ง 5.4 แสนร้าน

รองโฆษกรัฐบาล เผย ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” วันที่ 2 ทะลุ 25.1 ล้านคน ระบบคัดกรองอนุมัติสิทธิ์ใหม่กว่า 5.7 ล้านราย ภายใน 24 ชั่วโมง ร้านค้าเข้าร่วมพุ่งต่อเนื่อง วันที่ 2 ร้านพร้อมใช้งานทะลุ 5.4 แสนร้านค้า
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันแรกของการเปิดลงทะเบียน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการสูงถึง 23,755,197 คน และภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก 1,362,938 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส จำนวน 18,568,785 คน คิดเป็น 73.9% และผู้ลงทะเบียนใหม่ 6,549,350 คน คิดเป็น 26.1%
ทั้งนี้ จุดสำคัญของการดำเนินงานในวันที่สอง คือ ระบบสามารถตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจากเดิมในวันแรกมีผู้รอตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 5.35 ล้านคน ล่าสุดเหลือเพียง 406,547 คน ลดลงถึง 92.4% ขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิ์สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คน ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง คิดเป็น 87.1% ของผู้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จรวมทั้งสิ้น 24,272,800 คน หรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส จำนวน 18,568,785 คน และผู้ลงทะเบียนใหม่ 5,704,015 คน
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 438,788 คน พบว่า 99.51% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดไม่ให้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของภาครัฐ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้เสียชีวิต ผู้ย้ายไปต่างประเทศ หรือผู้ที่เคยทำผิดเงื่อนไขของโครงการในอดีต
รองโฆษกฯ กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าระบบลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ประชาชนได้รับสิทธิ์รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม
นอกจากนี้ เฉพาะในวันที่ 26 พฤษภาคม มีผู้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มเข้ามาอีก 678,466 คน โดยกว่า 63.6% เป็นประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส มาก่อน สะท้อนว่าหลังจากกลุ่มผู้ใช้งานเดิมส่วนใหญ่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว การเข้าร่วมในระยะต่อไปจะมาจากประชาชนกลุ่มใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าดูแลระบบและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุด ณ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 มีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วรวมทั้งสิ้น 995,334 ร้าน ใกล้แตะระดับ 1 ล้านร้านทั่วประเทศ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการตอบรับจากผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าชุมชน และภาคธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วจำนวน 547,930 ร้าน เพิ่มขึ้นจากวันแรกถึง 94,319 ร้าน หรือเพิ่มขึ้น 20.8% ภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง โดยร้านค้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่ง พลัส (Whitelist) ที่ทยอยกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการใหม่ จำนวน 84,583 ร้าน คิดเป็นเกือบ 90% ของร้านค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
ขณะเดียวกัน ร้านค้าสมัครใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากวันแรกที่มีผู้สมัครใหม่ 12,117 ร้าน ล่าสุดเพิ่มเป็น 22,466 ร้าน หรือเพิ่มขึ้น 85.4% ภายใน 24 ชั่วโมง สะท้อนว่าผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างมาก
ทั้งนี้ จากร้านค้าสมัครใหม่ทั้งหมด มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจำนวน 18,038 ร้าน คิดเป็น 80.3% ของผู้สมัครใหม่ทั้งหมด ขณะที่มีร้านค้าที่ถูกปฏิเสธเพียง 272 ร้าน หรือคิดเป็นเพียง 1.2% เท่านั้น ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
ในจำนวนร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์แล้ว มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้ว 14,260 ร้าน และอีก 3,778 ร้าน อยู่ระหว่างการกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (T&C)
รองโฆษกฯ กล่าวว่า เฉพาะในวันที่ 26 พฤษภาคม มีร้านค้าใหม่สมัครเข้ามาอีก 9,726 ร้าน และระบบสามารถตรวจสอบผ่านเกณฑ์ได้ถึง 9,035 ร้าน ภายในวันเดียวกัน หรือคิดเป็น 92.9% ของจำนวนผู้สมัครใหม่ในวันนั้น สะท้อนว่าระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรองรับปริมาณผู้สมัครจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับร้านค้าเดิมในระบบคนละครึ่ง พลัส ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Whitelist จำนวน 977,296 ร้าน ล่าสุดมีร้านค้าที่กดยอมรับเงื่อนไขและพร้อมใช้งานแล้ว 533,670 ร้าน หรือคิดเป็น 54.6% ของร้านค้าเดิมทั้งหมด ขณะที่ยังมีอีก 443,626 ร้าน อยู่ระหว่างรอกดยอมรับเงื่อนไข ซึ่งคาดว่าจะทยอยเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนเปิดใช้จ่ายจริง
รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้ร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม