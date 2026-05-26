อธิบดีกรมการปกครอง สั่งทุกอำเภอ “ลงพื้นที่ด่วน” อำนวยความสะดวก ช่วยประชาชน-ร้านค้า ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)”

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่ได้อนุมัติโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนั้น ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการใช้งานระบบ อาทิ การสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนบน G-Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ไม่สำเร็จ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมถึงเกิดความแออัดจากการเดินทางไปติดต่อธนาคารกรุงไทยพร้อมกันเป็นจำนวนมาก
เพื่อเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 อธิบดีกรมการปกครองจึงได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับให้อำเภอทั่วประเทศเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส (60/40)” อย่างใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการฯ กำหนด สามารถทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 นอกจากนี้ ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส หรือร้านค้าที่ลงทะเบียนใหม่และได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ขอให้ตรวจสอบการยินยอม รับทราบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ด้วย เพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จ
อนึ่ง ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.ไทยช่วยไทยพลัส.th