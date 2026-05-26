ปชป.รอ "ชนนพัฒฐ์" แจงก่อนเคาะส่งDSI ชี้ไร้เหตุจูงใจการเมืองควรเข้ากระบวนการ หนุนร่วมลงชื่อปมเขากระโดง

“ปชป.” รอฟังคำชี้แจง “ชนนพัฒฐ์ ” ก่อนเคาะส่งตัวให้ DSI ชี้ต้องแยกให้ออก ระหว่างบังคับใช้กม.กับการใช้อำนาจกลั่นแกล้ง สส. ย้ำหากไม่มีเหตุจูงใจการเมือง ควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขณะเดียวกันเปิดทางร่วมลงชื่อปม “เขากระโดง” หากตรวจสอบข้อกม.ชัดเจน
วันนี้ (26พ.ค.) นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุม สส.พรรค ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ วันที่ 29 พ.ค. ซึ่งมีวาระขอมติว่าจะอนุญาตให้ส่งตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายหรือไม่
นายพงศกร กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือในหลักการเรื่องเอกสิทธิ์ สส. ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจกลั่นแกล้ง สส. ระหว่างสมัยประชุม โดยถือเป็นหลักการสำคัญตามประเพณีการปกครอง แต่ในขณะเดียวกัน สังคมกำลังจับตาคดีที่เกี่ยวข้องกับทุนสีเทา การฟอกเงิน และการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญอย่างมาก
ทั้งนี้ พรรคจึงเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้นายชนนพัฒฐ์ชี้แจงต่อสภาก่อน ว่ามีการใช้อำนาจรัฐกลั่นแกล้งหรือไม่ หากมีคำชี้แจงที่รับฟังได้ พรรคก็จะนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง แต่หากไม่เข้าชี้แจง หรือคำชี้แจงไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ก็ต้องเปิดทางให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เมื่อถามถึงแนวโน้มว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงมติอนุญาตหรือไม่ นายพงศกร กล่าวว่า พรรคให้ความสำคัญกับคดีฟอกเงินและการพนันออนไลน์ จึงต้องรับฟังคำชี้แจงก่อน หากไม่พบว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐกลั่นแกล้ง ก็ต้องอนุญาตให้ส่งตัวนายชนนพัฒฐ์เข้าสู่กระบวนการสอบสวน แต่หากพิสูจน์ได้ว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง ก็ต้องใช้หลักเอกสิทธิ์ สส.คุ้มครอง
อย่างไรก็ตาม นายพงศกร ระบุว่า ยังมีหลายประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต เช่น การเร่งรัดคดีของนายชนนพัฒฐ์ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังคดีฮั้ว สว. ทำให้จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้เจ้าตัวชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขอให้พรรคร่วมลงชื่อในคำร้องกรณีที่ดินเขากระโดง โดยพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธการร่วมลงชื่อ แต่การยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน
นายพงศกร กล่าวว่า พรรคได้ประสานไปยัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพื่อขอข้อมูลรายละเอียดของคำร้องและข้อกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อนำมาหารือภายในพรรค และหากเป็นกรณีที่สามารถตรวจสอบได้ พรรคก็พร้อมให้การสนับสนุนต่อไป