เปิดฟังความเห็น "ประเมิน" พรบ.สภาตำบล-อบต.หลังบังคับใช้ 32 ปี สอดรับฉบับ "ภูมิใจไทย" แก้ไขดันผู้บริหาร 25 ปี -อยู่ยาวไม่มีวาระ

มหาดไทย เปิดรับฟังความเห็น ประเมินพระราชบัญญัติสภาตำบล-อบต. ฉบับปี 2537 และ กฎกระทรวง 3 ฉบับ หลังครบรอบบังคับใช้กว่า 32 ปี เมื่อ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา ให้มีการประเมินผลทุกรอบระยะเวลา พบปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้ สอดรับฉบับแก้ไข หลัง "พรรคภูมิใจไทย" ดัน ผู้บริหาร อบต. อายุ 25 ปี -อยู่ยาวไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง
วันนี้ (26 พ.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่้มเติม และกฎกระทรวง 3 ฉบับ พ.ศ.2539 ,2540 และ 2541
ตามกฎหมายที่ให้มีการประเมินทุกรอบระยะเวลา (รอบ 1 ม.ค. 2569 ถึงรอบ 31 ธ.ค. 2573) โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ระหว่างสันที่ 25 พ.ค.-35 มิ.ย.2569
ทั้งนี้จากการบังคับใช้กฎหมาย พบปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้มีหลายประการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเต็มที่ ปัญหาหลัก ๆ ที่พบ ได้แก่
1. ปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เมื่อมีการเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. และข้อบัญญัตินั้น สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สภาอบต.) และนายอําเภอ ให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) ลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ อบต.แล้ว ซึ่งข้อบัญญัตินั้น มีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับได้ภายในเขต อบต.
ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใด กําหนดให้มีการเผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อบัญญัติ อบต.ด้วยวิธีอื่นไว้ เหมือนกรณี องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือเทศบาล
"ฉะนั้น หาก อบต. ไม่ได้ส่งข้อบัญญัติ อบต. ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนําข้อบัญญัติ อบต. มาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณ แก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลตามข้อบัญญัติ อบต.นั้น ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้ว เป็นเวลาพอสมควร จึงอาจมีปัญหาในการบังคับใช้ข้อบัญญัติ อบต."
2. การจํากัดวาระการดํารงตําแหน่งของ นายกอบต. ทําให้ขาดความต่อเนื่องของการดํารงตําแหน่งนายกอบต. ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง การดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว้สะดุดหยุดลงหรือเกิดความล่าช้า
3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกอบต. ในเรื่องอายุ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต. ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาส ในการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการบริหารท้องถิ่นให้มากขึ้น
4. กรณีที่นายกอบต. ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง เป็นเหตุให้ต้องจัดการเลือกตั้งก่อนเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเกิดจากการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อประโยชน์ ในการเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และอาจทําให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งที่ซ้ำซ้อนกัน.