ปชป.ร่างแก้ รธน.เสร็จแล้ว ชูปชช.เลือกสสร.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กันฝ่ายการเมืองรวบอำนาจ ใช้เสียง 3 ใน 5

“อภิสิทธิ์” เผย ปชป.ร่างแก้ รธน.เสร็จแล้ว ชูปชช.มีส่วนเลือก สสร. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันฝ่ายการเมืองรวบอำนาจ ดันใช้เสียง 3 ใน 5 ผ่านร่างรธน. คุ้มครองเสียงข้างน้อย เตือนบทเรียน รธน.หลายฉบับ หากออกแบบเอื้อบางกลุ่ม เสี่ยงทำปชช.หมดศรัทธาการเมือง
วันนี้ (26พ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอเสียงสนับสนุนจาก สส. พรรคอื่น เพื่อให้สามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จุดสำคัญของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการตัดประชาชนออกจากกระบวนการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยเสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเลือก สสร. จากจังหวัดของตนเอง จังหวัดละ 3 คน ก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ 80 คน
ทั้งนี้ พรรคยังเสนอให้ สส. และ สว. แต่ละคนมีสิทธิเลือกได้เพียง 1 คน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงข้างมากรวบอำนาจเลือกบุคคลฝ่ายตนเองทั้งหมดเข้าสู่การเป็น สสร.
นอกจากนี้ ยังเสนอให้มี สสร. อีก 20 คน จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ เพื่อช่วยให้การยกร่างรัฐธรรมนูญมีความรัดกุมมากขึ้น พร้อมเสนอให้การผ่านร่างรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงเห็นชอบ 3 ใน 5 เพื่อคุ้มครองเสียงข้างน้อยและสร้างฉันทามติร่วมกัน
นายอภิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า บทเรียนจากรัฐธรรมนูญปี 2540, 2550 และ 2560 สะท้อนว่า หากกติกาทางการเมืองถูกออกแบบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มมากเกินไป และกลไกตรวจสอบถ่วงดุลไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อระบบการเมือง และอาจนำไปสู่วงจรปัญหาซ้ำเดิมอีกครั้ง