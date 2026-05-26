จับตาภท.ลงมติส่ง “ชนนพัฒฐ์” ให้DSI ”ไชยชนก“ ย้ำฟังรอบด้าน ยันไม่มีการเมืองปัดอุ้ม ผิดว่าตามผิด

จับตาประชุมสส. “ภท.” ลงมติส่ง “ชนนพัฒฐ์” ให้DSIสอบคดีพนันออนไลน์ ”ไชยชนก“ บอกต้องฟังความเห็นรอบด้าน ย้ำแม้มีเสียงหนุนให้ใช้เอกสิทธิ์ สส. แต่สุดท้ายก็ต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมหลังปิดสมัยประชุม ยันเรื่องนี้ไม่มีการเมือง ไม่มีอุ้ม ผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูก
วันนี้ (26พ.ค.) การประชุมสส.พรรคภูมิใจไทย ที่พรรคภูมิใจไทย ประจำสัปดาห์นี้ มีนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรค เป็นประธานในที่ประชุม
วาระสำคัญในการประชุม สส. ที่ต้องจับตาวันนี้ คือ จะมีการพูดคุย และลงมติ กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ทำหนังสือขอตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา และสอบปากคำในคดีเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 28 พฤษภาคม เพื่อพิจารณาว่าจะมีการส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่
นายไชยชนก กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะขอพูดคุยกันก่อน เพราะส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของสส. แต่ย้ำว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะตนที่ซีเรียสกับเรื่องนี้จริงๆ แต่ในมุมหนึ่งที่จะต้องคุยกันในวันนี้ คือนายชนนพัฒฐ์ มีการโพสต์ข้อความว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือไม่ ในเมื่อเจ้าตัวได้ประกาศเอง อาจจะโหวตให้มีการปล่อยตัวในระหว่างสมัยประชุมได้ เนื่องจากเป็นเจตนาของเจ้าตัวเอง
เมื่อถามย้ำว่าจะต้องได้มติชัดเจนในวันนี้เลยหรือไม่ นานไชยชนก กล่าวว่า วันนี้จะต้องมีมติออกมา เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไร แล้วเจตนาของพวกเราชัดเจน แล้วต่อให้ใช้เอกสิทธิ์สส. ก็เหลือระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง ก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว แต่หากเจ้าตัวประกาศว่า พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเอง ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสิทธิ์สส. พรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่โหวต ทั้งนี้เคยศึกษามาในอดีตว่า มีกรณีของสส.ท่านอื่นเช่นกัน แต่ก็ยังคงต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง
ส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทย ต่อการโหวตส่งตัว นายชนนพัฒฐ์ นั้น นายไชยชนก กล่าวว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เท่าที่พูดคุยกันจะอัพเดตกันวันนี้
เมื่อถามว่า หากพรรคภูมิใจไทยมีมติส่งตัวนายชนนพัฒฐ์ จะถูกตีความว่าเล่นการเมืองหรือไม่ นายไชยชนก ยืนยันว่า ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเกมการเมือง แต่ที่ผ่านมามีวิธีการปฏิบัติแบบนั้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะกับพรรคไหน ซึ่งพรรคประชาชนก็เคยมีเช่นกัน และครั้งนั้นก็มีมติโหวตไม่ส่งตัว เพราะฉะนั้น เราจะยืนในรูปแบบนั้น แม้จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหาก เจ้าตัวประกาศว่าพร้อมก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง
ส่วนที่มีคนมองว่า หากพรรคภูมิใจไทยมีมติโหวตไม่ส่งตัวนายชนนพัฒฐ์ ถือเป็นการอุ้มพรรคกล้าธรรมหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เรื่องนี้อุ้มไม่ได้อยู่แล้ว ผิดก็ว่าไปทำผิด ถูกก็ว่าไปทำถูก หลักฐานทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว และระยะเวลาที่เหลือก็อยู่เพียงแค่หนึ่งเดือนครึ่ง ถ้าหากแบบนี้เรียกว่า อุ้ม คนก็มองแบบนั้นได้ แต่ขอย้ำว่าสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม