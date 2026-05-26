"ชิบ" จี้ทบทวนโครงสร้าง “รัฐดิจิทัลไทย” ชี้แอปภาครัฐกระจัดกระจาย ใช้งบมหาศาลแต่ล่มทำคนหมดสิทธิ์

“สว.ชิบ” จี้รัฐบาลทบทวนโครงสร้าง “รัฐดิจิทัลไทย” ชี้แอปภาครัฐกระจัดกระจาย ซ้ำซ้อน ใช้งบมหาศาลแต่ยังล่มซ้ำ ยกแอพ”เป๋าตัง“ล่ม หลังคนแห่ลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” ทำหลายคนอดได้สิทธิ์
วันนี้ (26พ.ค.) นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดกาญจนบุรี ขอหารือต่อที่ประชุมวุฒิสภา เรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการแอปพลิเคชันภาครัฐของประเทศไทยในเชิงโครงสร้างและความคุ้มค่าของงบประมาณ เพื่อส่งไปยังนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุครัฐดิจิทัลภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 และ Digital Government โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลแบบบูรณาการ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า ระบบแอปพลิเคชันภาครัฐของไทยยังมีลักษณะกระจัดกระจาย ต่างหน่วยงานต่างพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองแยกจากกัน
ทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนต้องใช้งานแอปภาครัฐจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น "ทางรัฐ" "เป๋าตัง" "ThaID" "หมอพร้อม" รวมถึงแอปเฉพาะกิจของแต่ละกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า ประเทศไทยกำลังสร้าง "รัฐดิจิทัลแบบบูรณาการ" หรือกำลังสร้าง "หลายระบบที่แยกจากกัน"
“ ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกโครงการ ล่าสุดโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป "เป๋าตัง" เมื่อวานนี้ ก็สะท้อนปัญหาเดิมได้อย่างชัดเจน ระบบล่มตั้งแต่ช่วงเปิดลงทะเบียน ประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ได้ สิทธิหมดไปกว่า 16 ล้านสิทธิภายใน 30 นาทีแรก ขณะที่อีกหลายคนยังรอเข้าระบบไม่ได้ ยังมีปัญหาสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ และแบนเนอร์ของโครงการไม่แสดงในแอป ทั้งที่ผู้ใช้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่คุ้นเคยกับระบบดิจิทัล ยังคงต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ธนาคารและบุคคลใกล้ชิดในการลงทะเบียน สะท้อนว่า "รัฐดิจิทัล" ที่เราสร้างขึ้น ยังทิ้งประชาชนบางกลุ่มไว้ข้างหลัง”
นายชิบ กล่าวด้วยว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เคยเกิดขึ้นกับโครงการคนละครึ่ง ชิมช้อปใช้ และโครงการอื่น ๆ มาแล้วในอดีต คำถามคือ ทำไมเราจึงยังพบปัญหาเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า และมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังหรือไม่ ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาและดูแลระบบต่าง ๆ ทั้งค่าพัฒนาแอป ค่าคลาวด์ ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ และการเชื่อมโยงข้อมูล แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏข้อมูลในภาพรวมว่า ประเทศไทยมีแอปภาครัฐทั้งหมดกี่ระบบ และใช้งบประมาณรวมเท่าใด
นอกจากนี้รัฐบาลมีแผนแม่บทในการบูรณาการหรือรวมศูนย์แอปภาครัฐให้เป็นระบบเดียวอย่างชัดเจนหรือไม่ และหากมี มีกรอบระยะเวลาอย่างไร และจะมีแนวทางอย่างไรในการออกแบบระบบดิจิทัลภาครัฐให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงสิทธิของรัฐได้อย่างเท่าเทียม และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาโครงสร้างเดิมซ้ำอีกในทุกโครงการที่จะตามมา