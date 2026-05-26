นักการเมืองแห่เรียนหลักสูตร “TopFrom001” สปพ. มี "เอิงเพื่อนอิ๊งค์-กาโม่-ลูกปลัดฉิ่ง-ลูกเรวัตร" แถมคนบันเทิงพรึ่บ

เปิดชื่อนักการเมืองตบเท้าเข้าเรียนหลักสูตร “TopFrom001” ของสถาบันพระปกเกล้า มีชื่อ “เอิง” เพื่อนสนิท“อดีตนายกฯอิงค์” รวมถึง “กาโม่-ลูกสาวปลัดฉิ่ง-ลูกชายเรวัตร กลิ่นเกษร” นายกฯอบจ.ลำพูน ทั้งยัง ปรากฏชื่อคนดังวงการบันเทิงอีกเพียบ
เมื่อวันที่ (26 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า สถาบันพระปกเกล้า ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคต รุ่นที่ 1 (TopFrom001) จำนวน 63 คน พร้อมรายชื่อสำรอง 17 คน ซึ่งมีชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หลายรายที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยในส่วนของทายาทนักการเมือง และนักการเมือง อาทิ นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ หรือ เอิง ที่ปรึกษาทางการเมืองพรรคเพื่อไทย เพื่อนสนิท “อดีตนายกฯอิงค์” แพทองธาร ชินวัตร นายกุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์ นักวิเคราะห์ บริษัท บีซีพีจี จำกัด(มหาชน) บุตรชายของนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรมว.ต่างประเทศ สมัยรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ และสมัยรัฐบาลน.ส.แพทองธาร นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) บุตรชายของ นายสุพันธฺ มงคลสุธี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอดีตประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทย(ทสท.)
โดยยังมีชื่อ นายสรวง สิทธิสมาน ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนไทยจีน บุตรชายของนายคำนูณ สิทธิสมาน อดีตสว. นายอาชวิน อยู่บำรุง หรือ กาโม่ บุตรชายของนายวัน อยู่บำรุง อดีตสส.กทม.นักการเมืองชื่อดัง นายสกลภัทร ประยูรรัตน์ กรรมการบริหารบริษัทกฎหมายและธุรกิจอินเตอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด บุตรชายของ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ป.ป.ง. น.ส.สุจิตรา พรหมเลิศ ปลัดอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บุตรสาวของ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือ ปลัดฉิ่ง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากพรรคประชาชน(ปชน.) และ ว่าที่พันตำรวจโทณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร สารวัตรกองกำกับการ4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง บุตรชายของพล.ต.ท.เรวัตร กลิ่นเกษร อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของคนดังจากวงการบันเทิง ตบเท้าร่วมหลักสูตรนี้ด้วย อาทิ “เต” ตะวัน วิหครัตน์ ศิลปินนักแสดง บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด รายต่อมา คือ “สกาย”วงศ์รวี นทีธร นักแสดงและนายแบบชาวไทย อดีตสังกัดจีทีเอช และนาดาวบางกอก ปัจจุบันเป็นนักแสดง บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด และ ชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น เจ้าของมุงกุฎ Mrs.World 2025