’สุริยะ‘ยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานี คาดพักผ่อนน้อย อากาศร้อน ขออย่าย้อนเล่าวินาที CPR พูดไปก็เสียว

’สุริยะ‘ ยัน ยังทำงานได้ หลังวูบที่อุดรธานี คาดพักผ่อนน้อย อากาศร้อน บอกมีเวลาไปตรวจสุขภาพ ขออย่าย้อนเล่าวินาที CPR พูดไปก็เสียว
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 26 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงอาการป่วยหลังเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมาหมดสติ จนต้องเข้าโรงพยาบาล ที่จังหวัดอุดรธานี ว่า หลังจากได้พักผ่อน รู้สึกดีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์
เมื่อถามว่า แพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ขณะนี้แพทย์ที่ทำการตรวจที่จ.อุดรธานี ก็จะส่งข้อมูลมาทั้งหมด ซึ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนก็จะไป ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
เมื่อถามย้ำว่าสาเหตุของอาการป่วย นายสุริยะ กล่าวว่า น่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ และอากาศร้อน
เมื่อถามอีกว่า หลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะ กล่าวว่า ไม่อยากย้อนกลับไปพูด เพราะพูดไปแล้วก็เสียว แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว พร้อมขอบคุณ ผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจ ยังยืนยันว่า สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้.