ครม.เห็นชอบเลื่อประชุมสัญจรสงขลา 8-9 มิ.ย.นี้ เหตุมีหลายโครงการต้องพิจารณารอบคอบ รอนายกฯ กลับเคาะวันใหม่อีกครั้ง

รัฐบาลเลื่อนประชุม ครม.สัญจร มิ.ย. นี้ “พิพัฒน์” เผยมีโครงการเสนอจำนวนมาก ต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ
วันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–9 มิถุนายน 2569 เนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัด จึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐ
นอกจากนี้ การประชุม ครม. สัญจร ครั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ ภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุม ครม. สัญจร อย่างเป็นทางการต่อไป โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ