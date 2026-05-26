"ไอติม" จ่อยื่นประธานรัฐสภาตั้งคณะไต่สวน ป.ป.ช.สัปดาห์หน้า ปมยกคำร้องคดี "ศักดิ์สยาม" ซุกหุ้น

'พริษฐ์' จ่อยื่นประธานรัฐสภาตั้งคณะไต่สวนกรรมการ ป.ป.ช.สัปดาห์หน้า หลังเวียนเข้าชื่อฝ่ายค้าน-สว. แล้ว ปมมติยกคำร้อง 'ศักดิ์สยาม' ตั้งข้อสังเกตไม่มีกระบวนการไต่สวนใดๆ มาก่อน
วันนี้ (26 พฤษภาคม) ที่อาคารรัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ ป.ป.ช. พรรคร่วมฝ่ายค้านได้จัดทำร่างคำร้องเพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อตั้งคณะไต่สวนกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดยปัจจุบันร่างคำร้องได้ถูกส่งเวียนให้พรรคร่วมฝ่ายค้านและ สว. ที่ประสงค์จะร่วมลงชื่อแล้ว และจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนนำไปยื่นในสัปดาห์หน้า
ประเด็นหลักในการยื่นตรวจสอบครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องกรณีของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพริษฐ์ได้ตั้งข้อสังเกตจากการแถลงข่าวของ ป.ป.ช. ว่าไม่มีการระบุถึงการตั้งคณะกรรมการไต่สวน หรือกระบวนการไต่สวนใดๆ เกิดขึ้นก่อนการลงมติยกคำร้อง นายพริษฐ์ได้ตั้งคำถามผ่านสื่อสาธารณะและอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากทาง ป.ป.ช.
นายพริษฐ์ระบุว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ป.ป.ช. ไม่ได้ดำเนินการไต่สวนก่อนมีมติยกคำร้อง จะถือเป็นประเด็นที่ขัดแย้งต่อรูปคดี เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยให้นายศักดิ์สยามพ้นจากตำแหน่งโดยอาศัยข้อเท็จจริงชุดเดียวกัน จึงเกิดคำถามถึงมาตรฐานของ ป.ป.ช. ที่ประเมินว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการเปิดกระบวนการไต่สวนเบื้องต้น