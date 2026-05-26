กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดกิจกรรม “Groundwater Boot Camp” ภายใต้โครงการ Youth Groundwater Guardian ปีที่ 2 ปั้นเยาวชนสู่การเป็น Content Creator ด้านน้ำบาดาลรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Groundwater Boot Camp” ภายใต้โครงการเยาวชนเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล (Youth Groundwater Guardian) ปีที่ 2 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวณัฐฑิณี รตานนท์ ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม กล่าวรายงาน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในบทบาท “Content Creator ด้านน้ำบาดาล” ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการรับรู้สู่สังคมผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน
โครงการเยาวชนเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล (Youth Groundwater Guardian) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยมุ่งสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ
สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ มีนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 15–20 ปี สมัครเข้าร่วมประกวดผลงานในรอบคัดเลือกจำนวน 96 ทีม และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Groundwater Boot Camp จำนวน 20 ทีม รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–20 พฤษภาคม 2569 โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล ทั้งในมิติของทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการฝึกทักษะการนำเสนอและการสื่อสารสู่สาธารณชน ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้เยาวชนทั้ง 20 ทีม จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไปในหัวข้อ “น้ำบาดาลหัวใจของการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจไทย” โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็น “เครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล” และช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาลสู่สังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืน