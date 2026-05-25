อย.ปั้น “ยุวทูต อย.น้อย” รุ่นแรก ดันเยาวชนเป็นผู้นำสื่อสารสุขภาพ ต้านภัย NCDs

อย.จัด “ค่ายแกนนำยุวทูต อย.น้อย” รุ่นแรก รวมเยาวชน 88 คนทั่วประเทศ พัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพผ่านกิจกรรม Active Learning หวังสร้างผู้นำรุ่นใหม่ต้านภัย NCDs พร้อมเปิดตัว “น้องกีต้าร์” Youth Ambassador Oryornoi คนแรกของไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดกิจกรรม “ค่ายแกนนำยุวทูต อย.น้อย” (Oryornoi Youth Camp) รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “ปลูก ปั้น ปฏิบัติ เปลี่ยน” เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำการสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs อย่างยั่งยืน
โดย อย. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดละ 1 คน จาก 76 จังหวัด และนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานครอีก 12 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างศักยภาพยุวทูต อย.น้อย ให้เป็นนักสื่อสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งการระดมสมองค้นหาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภค การออกแบบสื่อความรู้ในหัวข้อ “ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ลดความเสี่ยงโรค NCDs” รวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน เช่น “จริงหรือ Cake” “ศาลที่เคารพ” และ “Oryornoi Quiz” เพื่อฝึกทักษะคิดวิเคราะห์และการแยกแยะข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า โครงการ อย.น้อย ถือเป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังความตระหนักรู้เรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน โดยปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อย มากกว่า 20,000 แห่ง และมีสมาชิกหมุนเวียนกว่า 400,000 คนต่อปี
การจัดค่ายยุวทูต อย.น้อย รุ่นแรก ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับเด็กและเยาวชน จาก “นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน” สู่ “แกนนำยุวทูต อย.น้อย นักสื่อสารผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับประเทศ” ซึ่งอย. คาดหวังให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่สามารถสื่อสารและขับเคลื่อนสังคมให้เกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดภาระโรค NCDs ในระยะยาว
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของกิจกรรม คือ การคัดเลือก “Youth Ambassador Oryornoi” คนแรกของประเทศไทย โดยผู้ได้รับตำแหน่ง ได้แก่ “น้องกีต้าร์” นางสาวชัญญา มิ่งมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร โดยได้เปิดเผยหลังรับตำแหน่งว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับเลือก พร้อมตั้งใจจะทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องสู่สังคม โดยเฉพาะเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่กำลังมีปัญหาโฆษณาเกินจริงในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานของเหล่ายุวทูต อย.น้อย ได้ทาง Facebook Page : FDA Thai และ Oryornoi