เคาะแล้วเลือกตั้งกทม.-พัทยา เข้าคูหา 28 มิ.ย. รับสมัครระหว่าง 28 พ.ค.ถึงวันที่ 1 มิ ย.

ผอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศวันเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ส.ก. และ นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้ว 28 มิ.ย. และรับสมัครระหว่าง 28 พ.ค.ถึงวันที่ 1 มิ ย.นี้
วันนี้ (25 พ.ค.) สำนักงานกกต.เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569
โดยผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม