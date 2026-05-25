"นพรุจ" ยื่นกกต.ยุบปชน. เซ่น "เท้ง" วิจารณ์องคมนตรี แถมมีคดี 44 สส. พฤติกรรมเข้าข่ายซ้ำซาก

อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว บุก กกต. จี้ยุบปชน.’ ปม "เท้ง" วิจารณ์องคมนตรีชี้หัวหน้าพรรคพูดเท่ากับมติพรรค แถมมีชนักติดหลังปม 44 สส.เก่า ย้ำพฤติกรรมเข้าข่ายซ้ำซาก
วันนี้ (25พ.ค.) นายนพรุจ วรชิตวุฒิกุล อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว 2006 เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนเป็นการเร่งด่วน กรณีมีผู้โพสต์ข้อความส่อไปในทางผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 และพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) (2) และวรรคสอง โดยนายนพรุจ กล่าวว่า ที่ต้องมาร้องเรียนวันนี้ เนื่องจากตนได้เห็นข้อความที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในโลกโซเชียล โดยเป็นการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนบทบาทหน้าที่ขององคมนตรี ภายหลังเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (บอร์ดภัยพิบัติ) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตนเห็นว่าผู้ที่ออกมาโพสต์และให้สัมภาษณ์ตอกย้ำเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนซ้ำ ๆ คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งมีข้อความเชิงประจักษ์ชัดเจนตามสื่อต่าง ๆ เช่นคำว่า "โหนฟ้าลงต่ำ (เท้งติงรัฐบาลอนุทิน)" หรือ "อย่าโหนฟ้ามาต่ำ.." พร้อมทั้งมีการนำภาพองคมนตรีทั้ง 9 คนมาประกอบ
นายนพรุจ ระบุอีกว่า นายณัฐพงษ์ มีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคประชาชน การออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองว่าเป็นมติของพรรค หรือได้รับความเห็นชอบโดยรวมจากคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน
“ดังนั้นผมจึงได้นำบทความและข้อความที่ได้นำมาแนบเป็นหลักฐานยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองในวันนี้ หากพบว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 3 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก็ขอให้นายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้องยุบพรรคประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุด โดยขอให้นายทะเบียนนำคำพิพากษายุบพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้มาพิจารณาเทียบเคียงด้วยว่า กรณีของพรรคประชาชนนี้ส่อเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันฯ หรือไม่ ซึ่งหากผลการดำเนินงานพบว่าเข้าข่าย ก็ต้องเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค”
นอกจากนี้ นายนพรุจ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า นายณัฐพงษ์ เป็น 1 ใน 44 อดีต สส. ของพรรคก้าวไกล ที่อยู่ระหว่างการถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง และส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จากกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จึงอยากให้ กกต. ตรวจสอบว่า พฤติกรรมในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นลักษณะที่ซ้ำซากหรือไม่ พร้อมย้ำว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองควรใช้อำนาจตามกฎหมาย เร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคประชาชนโดยเร็ว เพื่อปกป้องความมั่นคงของสถาบันและรักษาความสงบสุขของประชาชนในประเทศต่อไป