กรมการปกครอง เข้มมาตรฐานงานทะเบียนทั่ว ปท. อธิบดีกรมการปกครอง ย้ำ ผู้ปฏิบัติงานต้องมี Sense of Urgency ใช้อำนาจหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม

วันนี้(25 พ.ค.) ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ชั้น 9 อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนกลาง เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต นายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกัน
นายทะเบียนกลาง เน้นย้ำว่า “งานทะเบียน” ไม่ใช่เพียงงานบริการประชาชนทั่วไป แต่เป็น “หัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ” และเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐใช้ในการกำหนดนโยบาย การบริหารราชการ และการรักษาความมั่นคงของประเทศ จึงต้องดำเนินงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูงสุด
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนทุกระดับ ต้องมี “Sense of Urgency” หรือความตระหนักถึงความเร่งด่วนในการใช้อำนาจหน้าที่ ต้อง “เอ๊ะ” การดำเนินการที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งในการพิจารณา อนุมัติ และอนุญาต ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของนายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น โดยหัวใจสำคัญคือการปฏิบัติงานตามหลัก "Check & Balance" หรือการตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจ และการตรวจสอบรายงานประจำวันอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
ทั้งนี้ กรมการปกครองได้สั่งการและกำชับแนวทางปฏิบัติงานใน "4 ประเด็นหลัก" เพื่อป้องกันช่องโหว่การทุจริตอย่างเร่งด่วน ได้แก่
1. การสร้างตัวตนบุคคลและการเพิ่มชื่อแรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการอยู่อาศัยอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการสวมตัว
2. กรณีบุคคลซ้ำซ้อน ต้องเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ที่เร่งรัดการให้สัญชาติกลุ่มน้อยภายใน 5 วัน โดยต้องป้องกันการสวมสิทธิและการปลอมแปลงเอกสาร
3. การจดทะเบียนสมรส ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันขบวนการรับจ้างสมรสอำพราง
4. การจัดการเรื่องร้องเรียน ต้องไม่ปฏิเสธการรับคำร้องของประชาชนเด็ดขาด แม้เอกสารยังไม่ครบถ้วน โดยต้องชี้แจง บันทึก และเร่งรัดดำเนินการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักการบริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน (Service Mind)
นอกจากนี้ กรมการปกครองยังได้พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
1. การรวบรวมแนวปฏิบัติด้านงานทะเบียนและหนังสือเวียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 ถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
2. การปรับปรุงระบบ Call Center 1548 โฉมใหม่ เพิ่มเจ้าหน้าที่และแยกสายบริการอย่างชัดเจน ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สอบถามข้อกฎหมายหรือระบบคอมพิวเตอร์ และประชาชนที่สอบถามขั้นตอนหรือเอกสารประกอบ
3. ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนไปยังนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตทันที เมื่อพบธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเพิ่มชื่อ การจัดทำบัตรประชาชนครั้งแรก หรือการสมรสกับบุคคลต่างด้าว
นายทะเบียนกลาง กล่าวเพิ่มเติม ประชาชนคาดหวังการบริการที่รวดเร็ว แต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมย้ำว่า “การทำหน้าที่โดยสุจริต คือเกราะคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน” หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติถูกต้อง กรมการปกครองพร้อมสนับสนุนและปกป้องเต็มที่ แต่หากมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริต จะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาด