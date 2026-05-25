“สระแก้ว” ยกทัพสินค้า OTOP บุกกรุง จัด Roadshow ขยายตลาดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

พช.สระแก้วขนสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพจากท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายกลางกรุง หวังเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้คืนสู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยกิจกรรม Roadshow OTOP ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว ให้สามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในวงกว้าง โดยเฉพาะตลาดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและกำลังซื้อสำคัญของประเทศ
นายวรงค์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ผลิตในชุมชนจะได้พบผู้บริโภคโดยตรง เรียนรู้ความต้องการของตลาด เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
ด้านนางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วในฐานะเมืองชายแดนสำคัญของภาคตะวันออก มีศักยภาพทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว และทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นและแข่งขันได้ในตลาด
ภายในงานมีการรวบรวมสินค้า OTOP และของดีจากหลายอำเภอของจังหวัดสระแก้วมาจัดแสดงอย่างครบครัน ทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้าน งานจักสาน ผ้าทอมือลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้า GI ชื่อดังอย่าง “ชมพู่คลองหาด” และ “มะม่วงน้ำดอกไม้” สะท้อนศักยภาพของชุมชนที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
นางพัชรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เปรียบเสมือนการนำ “ของดีเมืองสระแก้ว” มาพบผู้บริโภคโดยตรง เป็นทั้งเวทีประชาสัมพันธ์สินค้าและสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับตลาด ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างรายได้หมุนเวียนกลับสู่ชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น