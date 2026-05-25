เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพส่ง sms ให้เพิ่มเพื่อนทาง line อ้างลงทะเบียนรับสิทธิไทยช่วยไทยพลัส

รัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง link ส่ง sms ให้เพิ่มเพื่อนทาง line หลอกลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)" ย้ำลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" เท่านั้น
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล กำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไป ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)" ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 (เวลา 06:00 - 22:00 น.) จนกว่าจะครบจำนวน 30 ล้านสิทธิ หรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อน นั้น
รัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาส อาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอม ส่ง SMS หรือทักแชตหลอกว่าเปิดลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)“ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวัง และตรวจสอบให้ดี เพราะโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส (60/40)“ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า หากพบข้อความที่มีลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียน รีบกดลิงก์ ให้เพิ่มเพื่อน LINE ส่วนตัว อ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัด ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำวิธีป้องกันตัวเองจากข่าวปลอม ดังนี้
1. อย่ากดลิงก์จาก SMS/ข้อความแปลกปลอม - โครงการรัฐ ไม่ส่งลิงก์ลงทะเบียน ผ่านข้อความ
2. อย่าหลงเชื่อเพจ/บัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการ - ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายยืนยัน (✔ Verified) และผู้ติดตามจริง�- การลงทะเบียนที่ถูกต้องทำได้เฉพาะแอป “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
3. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตาม - เลขบัตรประชาชน, วันเกิด, PIN, OTP, ข้อมูลบัญชีธนาคาร ห้ามบอกใคร
4. อย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ - หน่วยงานรัฐ–ธนาคาร ไม่มีนโยบายโทรขอ OTP หรือให้โอนเงิน
5. ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง- หากสงสัย โทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง - อย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือ/เพจที่ไม่น่าเชื่อถือ
“หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติ แจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง ขอความร่วมมือประชาชน ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริง เช็กข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น” นางสาวพลอยทะเล กล่าว