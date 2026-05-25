มอบสมุด คทช. ชาวอุตรดิตถ์ สร้างความมั่นคงชีวิต–ต่อยอดรายได้

รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกิน มอบสมุด คทช. ชาวอุตรดิตถ์ สร้างความมั่นคงชีวิต–ต่อยอดรายได้ครอบครัวอย่างยั่งยืน
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2569) เวลา 11.00 น. นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 มีพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ามกลางประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าร่วมจำนวนมาก
รองโฆษกฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินเดิมสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ต้องการความมั่นคงในการประกอบอาชีพและรายได้ของครอบครัว
สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ รวมกว่า 317,566 ไร่ แบ่งเป็น 4 กลุ่มพื้นที่ตามชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและช่วงเวลาการเข้าทำประโยชน์ โดยปัจจุบันกลุ่มที่ 1 ได้จัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) แล้ว 35 พื้นที่ เนื้อที่กว่า 118,047 ไร่ และออกหนังสืออนุญาตแล้ว 12 พื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มพื้นที่ 2, 3 และ 4 ได้รับอนุมัติโครงการและออกประกาศตามมาตรา 19 ครบทั้ง 9 อำเภอแล้ว
ทั้งนี้ การมอบสมุด คทช. ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสิทธิที่ดินให้ประชาชน สามารถนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ เข้าถึงแหล่งทุน และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น โดยมีตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรสวนทุเรียนในอำเภอลับแล ที่สามารถนำเอกสารรับรองสิทธิไปขอการรับรองมาตรฐาน GAP ทำให้ผลผลิตได้รับความเชื่อมั่น ไม่ถูกกดราคา และมีผู้สั่งจองล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการมอบใบอนุญาตทำไม้ในพื้นที่ คทช. ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังผ่านการตรวจสอบและอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุล ควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้านกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2569 จังหวัดอุตรดิตถ์มีเกษตรกรได้รับมอบสมุดประจำตัวรวมทั้งสิ้น 1,800 ราย ครอบคลุมพื้นที่ใน 8 อำเภอ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินให้ประชาชน และขับเคลื่อนแนวทาง “คนอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน” ตามนโยบายของรัฐบาล
“รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีผลักดันอย่างต่อเนื่อง” รองโฆษกฯ กล่าว