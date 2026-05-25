รัฐบาลพอใจลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส" ผ่านแอปฯ เป๋าตังไม่ล่ม แจงเหตุสแกนหน้าไม่ผ่าน แนะยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม

รัฐบาลพอใจลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” เรียบร้อย ไม่ล่ม พบระบบมีปัญหาเล็กน้อย แจงเหตุบางคนสแกนใบหน้าไม่ผ่าน ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ แต่เพราะใช้แอปฯ ครั้งแรก-เคยลบแอปฯ แนะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” เรียบร้อยดี มีปัญหาเพียงเล็กน้อย ยังไม่ถึงกับล่ม ถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ พบว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. พบมีความล่าช้าเล็กน้อย ซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียน โดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 7 แสนรายการต่อวินาที จากเดิมจำนวนมากกว่า 3 แสนรายการต่อวินาที
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สำหรับกรณีที่ประชาชน “สแกนใบหน้าไม่ผ่าน” นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปฯ เป๋าตังเป็นครั้งแรก หรือเคยลบแอปฯ ออก และดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอ “"กำลังรอผลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน" เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อน แต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งกลุ่มนี้จะต้อง ใช้เวลาตรวจคุณสมบัติ และเงื่อนไข ตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้
“ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย.นี้ เริ่มใช้สิทธิ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาท หากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือ เติมเดือนละ 667 บาท รัฐบาลขอย้ำ ต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้น หากใช้ไม่หมดยอดถูกตัด ไม่ทบเดือนถัดไป สรุป 4 เดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ ประชาชนต้องเติม 2,667 บาท เพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาท” นางสาวพลอยทะเล กล่าว