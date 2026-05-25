”สุริยะ“ อาการดีขึ้น ไปงานบวชอธิบดีกรมฝนหลวง ที่วัดป่าบ้านตาด

”สุริยะ“ หมดสติกลางโรงแรม หามส่ง รพ.กลางดึก แพทย์ต้องปั้มหัวใจก่อนสัญญาณชีพกลับมาปลอดภัย คาดทำงานหนักตั้งแต่รับตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว พร้อมลุยงานต่อ ประเดิมไปงานบวชอธิบดีกรมฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดนายสุริยะ เปิดเผยว่า นายสุริยะ ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงลงพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ จ.อุดรธานี ทีมงานได้พบว่า นายสุริยะ หมดสติ อยู่ภายในห้องพักที่รร. จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที โดยแพทย์ได้ปั้มหัวใจ จนชีพจรกลับมาได้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นายสุริยะ หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอด อาจจะทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ จึงทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงนี้
ทั้งนี้ นายสุริยะ ปลอดภัยแล้ว และมีสติสามารถพูดคุยโต้ตอบกับทีมงาน ทีมงานได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องICU เพื่อรอแพทย์ ประเมินอาการและตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในเช้าวันนี้
ต่อมา นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ตั้น กฤชนนท์ อัยยปัญญ ว่า "เมื่อคืนท่านสุริยะ ได้การเข้าตรวจเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลจากการที่ช่วงนี้โหมงานหนักติดต่อกัน แต่ยืนยันวันนี้ลุยงานต่อครับ ลงพื้นที่ตรวจงานช่วงเช้าที่โครงการชลประทาน ประตูระบายน้ำสามพร้าวอุดรธานี และตอนบ่ายมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิมครับ"
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ปรากฎภาพนายสุริยะ เดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เพื่อร่วมพิธีอุปสมบทนายนายราเชน ศิลปะรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นใบลาออกจากราชการ เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกนายสุริยะสั่งบ่ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร