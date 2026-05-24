"อนุทิน" เร่งดึงทุนยุโรปมาไทย บริษัทดังสนตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน-พลังงานสะอาด

นายกฯ เร่งเครื่องดึงทุนยุโรป บริษัทชั้นนำสนใจลงทุนในไทย เตรียมปักหมุดศูนย์ซ่อมอากาศยานครบวงจรและขยายฐานพลังงานสะอาด ต่อยอดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรม interContinental ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สนทนากับ Mr. Pierre Jaffre ประธานสมาคมการค้าไทย-ยุโรป Thai-European
Business Association (TEBA) พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส 4 ราย ได้แก่ บริษัท Rotortrade บริษัท Satys บริษัท Verventia และ บริษัท Virya Energy เห็นโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อาทิ อวกาศและการบิน และพลังงานสะอาด
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างการสนทนา บริษัท Rotortrade เป็นผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือสองในรูปแบบโครงการ Turnkey ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา ซ่อมบำรุง (Maintenance, Repair, and Operations: MRO) แสดงความสนใจให้บริการในประเทศไทย รวมถึงการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดย โดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
บริษัท Satys ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลก แสดงความสนใจที่จะขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยต่อยอดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทย ให้สามารถดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรในประเทศไทย
ขณะที่ บริษัท Verventia รับทราบถึงศักยภาพของไทยและโอกาสของภาคเอกชนต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในไทย ในฐานะศูนย์กลาง หรือ ฮับของภูมิภาค และบริษัท Virya Energy ผู้ผลิตพลังงานสะอาด ปัจจุบันมีการดำเนินกิจการในไทยอยู่แล้วภายใต้บริษัท Constant Energy เน้นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีเงินลงทุนสะสม 2 พันล้านบาท ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย ด้วย
นางสาวรัชดา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยเป็นที่จับตามองของภาคเอกชนต่างประเทศ ที่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม สอดคล้องกับนายกรัฐนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจรเขตการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป (FTA) รวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการลงทุน( BOI) ของไทย ยังมีมาตรการและสิทธิประโยชน์ ในการดึงดูด การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น อุตสาหกรรมการบิน AI ซึ่งจะเอกชนชั้นนำของยุโรป เล็งเห็นโอกาสและ ศักยภาพของไทยอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วย