“เจเศรษฐ์”ประสานทางการซาอุฯ ย้ายที่พักทุ่งมีนา สําเร็จ จากมักตับ 80 ที่ลาดชัน ห้องนํ้าไม่เพียงพอ เป็นมักตับ 78 พื้นที่ราบ และใหญ่กว่า

วันนี้(23 พ.ค.) เที่ยวบินฮัจย์ เที่ยวสุดท้ายเดินทางมาถึงซาอุดีอาระเบียแล้ว โดยมีนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ มท.3 เดินทางมากับเที่ยวบินนี้ พร้อม นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีตรมช.มท. และคณะ โดยมีทีมงานสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และ ผู้แทน บ.มาชาริกฯให้การต้อนรับฯ
นายเจเศรษฐ์ ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้แสวงบุญชาวไทย จึงได้สั่งการ มท.แจ้งกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ของทางการซาอุดีอาระเบีย ขอให้พิจารณาเปลี่ยนเต็นท์พักมีนามักตับ 80 ที่ มีพื้นที่เป็นบริเวณเขาค่อนข้างสูง ทำให้การดูแลผู้แสวงบุญฯ ไม่คล่องตัว และมีจำนวนห้องน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ผู้แสวงบุญฯได้รับความเดือดร้อนในการพักอาศัย เป็นการเร่งด่วน
และประเทศไทยได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนจาก มักตับ 80 เป็นมักตับ 78 ที่อยู่พื้นที่ราบ และมีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่กว่า เพื่อให้การดูแลอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสะดวกสบายให้มากที่สุด และทันท่วงที พร้อมทั้ง บ.มาชาริกก็ได้เร่งรีบดำเนินการจัดสถานที่ภายในเต็นท์พักมีนา มักตับ 78 เป็นการเร่งด่วนในทันที เช่นกัน
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ทั้งหมดจำนวน 7,037 คน ที่จะเริ่มเดินทางเข้าสู่มีนาในช่วงเย็นของวันนี้ 24 พฤษภาคม 2569 โดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนจำนวนผู้แสวงบุญฯ ในเที่ยวบินสุดท้าย จำนวน 657 ราย ได้เดินถึงเมืองมักกะห์เพื่อเตรียมตัวเริ่มพิธีฮัจย์แล้ว