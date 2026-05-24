ไม่ทอดทิ้งเยาวชน “ประธานสภา” เยี่ยมเด็กยากไร้บ้านคูเมือง หนุนการศึกษา-ฟื้นฟูเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

วันนี้(24 พ.ค.)นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ครอบครัวผู้ติดยาเสพติด ที่เข้าร่วมโครงการ " รวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ" ณ ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
นายโสภณ กล่าวว่า ได้สอบถามถึงการดําเนินชีวิตภายหลังเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะปัญหาของที่พักอาศัย ที่ปัจจุบันมีสภาพไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้จากการสอบถามพบว่า บ้านหลังดังกล่าวอาศัยกันอยู่ 4 คน ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการอุปโภคและบริโภคทั้งหมด ได้แสดงความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ มูลนิธิอาณัตพล ซารัมย์ (ลูกเติ้ง) เข้าดำเนินการปรับปรุงที่พักอาศัย ให้มีความสมบูรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเข้าดูแลเรื่องของทุนการศึกษา โดยให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองและกำนันในพื้นที่ติดตามผลการศึกษาอย่างใกล้ชิด และดูแลไม่ให้บุคคลในบ้านดังกล่าวกลับไปพัวพันหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
ด้านนางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถึง หน้าที่ของ พม. ว่า พม. จะดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติด เช่น กรณีนี้ แม่อายุ 22 ปี และลูกอายุ 2 ปี 7 เดือน โดยแม่ใช้สารเสพติด และอยู่ระหว่างการบำบัด ซึ่งทาง พม. พิจารณาความสามารถในการเลี้ยงดูของแม่แล้ว พบว่า แม่ไม่สามารถจะดูแลเด็กได้ จึงรับเด็กไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะมีการปรับปรุง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการ ซึ่งกรณีนี้ประเมินเบื้องต้นพัฒนาการเด็กค่อนข้างช้า และมีโรคแฝงอยู่ด้วย ดังนั้นจะต้องตรวจอย่างใกล้ชิดและบำบัดรักษาโดยเร็วที่สุด แสดงให้เห็นถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และสภาพที่อยู่อาศัยก็ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย ดังนั้น ทาง พม. จะต้องดูแลเด็ก จนกว่าจะประเมินและมั่นใจว่า แม่ปราศจากสารเสพติดในร่างกาย มีอาชีพรายได้ที่มั่นคงพอที่จะเลี้ยงดูเด็กได้ จึงจะให้เด็กกลับไปอยู่ในความดูแลของแม่