“โสภณ” เปิดค่าย “รวมพลังรักศรัทธา” รุ่น 10 ชูพลังวัด-ชุมชน-ครอบครัว ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

“ปธ.สภาฯ” เปิดค่าย “รวมพลังรักศรัทธา” รุ่น 10 ที่บุรีรัมย์ ชูพลังวัด-ชุมชน-ครอบครัว ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน เผยโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ลดผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนได้เกินครึ่ง ย้ำการบำบัดเลิกยาได้จริง หากทุกฝ่ายร่วมมืออย่างจริงจัง
วันนี้(24 พ.ค) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดค่ายฟื้นฟู “รวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ” รุ่นที่ 10 ณ วัดจันทราวาส บ้านผักกาดหญ้า ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน 52 ราย
นายโสภณ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี โดยใช้วัดจันทราวาสเป็นศูนย์กลางฟื้นฟู เพราะเห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากหน่วยงานราชการ ชุมชน และประชาชน จนสามารถลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนได้มากกว่าครึ่ง ถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจ
นายโสภณ ย้ำว่า การแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จึงจะประสบความสำเร็จ พร้อมระบุว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ได้นำโครงการลักษณะนี้เสนอต่อรัฐบาล ก่อนถูกนำไปเป็นต้นแบบและบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาล ให้ทุกอำเภอมีศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด โดยเชื่อว่าการบำบัดรักษาให้เลิกยาเสพติดสามารถทำได้จริง หากทุกฝ่ายร่วมมือกันภายใต้พลังของ “ศรัทธา”
ด้านนายจำลอง ใยไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแลผู้เสพยาเสพติดมากขึ้น จนหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดยาเสพติดเอง อีกทั้งหลังโครงการดำเนินการไประยะหนึ่ง พบว่าจำนวนผู้ติดยาลดลงอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
ขณะที่นางประนอม หาญประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านว่านพัฒนา กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการเกิดจากการที่ผู้นำลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ชุมชนเกิดความเชื่อถือ พร้อมระบุว่า หลังผู้เข้ารับการบำบัดจบค่ายฟื้นฟู หน่วยงานจะติดตามดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี โดยใช้ชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการติดตามประเมินผล เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ
ด้านนายกิตติพงษ์ ชะร่วงรัมย์ กำนันตำบลทะเมนชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวดำเนินมาแล้วหลายรุ่น และประสบความสำเร็จมากกว่า 50% ทำให้ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเข้าร่วมโครงการรู้สึกขอบคุณ และเกิดความต้องการนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาในค่ายฟื้นฟูแห่งนี้มากขึ้น