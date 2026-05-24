“ทรงศักดิ์” มอบหมายสสส.ทำข้อเสนอยกระดับขับขี่รถสาธารณะปลอดภัย ป้องกันซ้ำรอยรถไฟชนรถเมล์

“รองนายกฯ” ประชุมบอร์ด สสส.นัดแรก สั่งเร่งทำข้อเสนอนโยบายยกระดับความปลอดภัยผู้ขับขี่รถสาธารณะ หลังเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมเห็นชอบร่าง MOU ประเมินความคุ้มค่าองค์การมหาชน เสนอ ก.พ.ร.
วันนี้( 24 พ.ค.)นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวภายหลังการประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ได้มอบหมายให้ สสส.เร่งจัดทำชุดข้อเสนอนโยบายและมาตรการขับขี่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ โดยเฉพาะด้านกฎหมายและมาตรการที่จำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทรงศักดิ์ ระบุว่า เหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง สะท้อนปัญหาผู้ขับขี่ขาดวินัยอย่างร้ายแรง และยังตรวจพบสารเสพติด จึงจำเป็นต้องวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ พร้อมย้ำว่า การทำงานของ สสส.ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยอย่างตรงจุด
ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง หรือ MOU การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนของ สสส. ประจำปีงบประมาณ 2569–2571 ตามมติ ครม. ให้องค์การมหาชนเข้ารับการประเมินทุก 3 ปี โดย สสส.กำหนดกระบวนการสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมระบบสุขภาพที่ดี รวม 6 ประเด็นหลัก และ 2 ประเด็นสนับสนุน ครอบคลุมทุกช่วงวัย รวมถึงกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส
ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การประเมินความคุ้มค่าต้องสะท้อนผลสำเร็จที่ตรวจสอบได้จริง ไม่ใช่วัดเพียงจำนวนกิจกรรมหรือโครงการ โดย สสส.จะใช้แนวทางทำงานเชิงพื้นที่เป็นฐาน เพื่อวัดผลลัพธ์และผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระยะ 3 ปี ก่อนเสนอร่าง MOU ต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาและลงนามร่วมกันต่อไป