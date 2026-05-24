“ภิญญาพัชญ์”หดหู่สังคมสูงวัยถูกทอดทิ้งเพียบ ชู "น่านโมเดล" ตั้งกองทุนไรเดอร์ส่งอาหาร ดูแลกันเองเป็นต้นแบบระดับประเทศ

วันนี้ (24 พ.ค. 2569) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงปัญหาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ว่า แม้ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น จังหวัดของตน ในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึง 32.86% ที่ผ่านมา พยายามดิ้นรนดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยตัวเองอย่างเต็มกำลัง จนเกิดเป็นโครงการกองทุนไรเดอร์เพื่ออิป้ออิแม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ชุมชนจัดหาและส่งอาหารตรงถึงหน้าบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ และขาดคนดูแล โครงการนี้ขับเคลื่อนด้วยงบประมาณท้องถิ่นเพียงไม่กี่หมื่นบาท ส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาเงินบริจาคและหยาดเหงื่อของกลุ่มสตรีที่ออกไปฟ้อนรำขอรับเงินสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวบริเวณถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน ซึ่งในปัจจุบันงบประมาณเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ เจ็บป่วยเรื้อรัง และหลายรายต้องรอคอยการเข้าสถานสงเคราะห์ของรัฐเป็นเวลานาน
"ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ควรเป็นเรื่องของความสงสาร แต่ต้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เราไม่อาจปล่อยให้ท้องถิ่นแบกรับปัญหานี้ไปตามยถากรรมได้อีกต่อไป" น.ส. ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า ตนขอยื่นข้อเสนอไปยังฝ่ายบริหาร โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณ ร่วมกันทบทวนและเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลงสู่ท้องถิ่นที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูง เพื่อใช้ในด้านสวัสดิการอาหาร และการแพทย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงเงินบริจาค และขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับโครงการกองทุนไรเดอร์ เทศบาลเมืองน่าน เพื่อนำไปพัฒนาเป็นนโยบายต้นแบบ และขยายผลไปทั่วประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการสวัสดิการรองรับสังคมสูงวัย
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวว่า ตนคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้รัฐบาลปรับทัศนะใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรีในบั้นปลายของชีวิตอย่างแท้จริง