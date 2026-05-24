ดุสิตโพล "ชัชชาติ" นำโด่ง เชื่อดีขึ้นได้ผู้ว่ากทม.ใหม่ ชี้ต้องมีประสบการณ์พร้อมทำงาน สก.หนุนส้ม

สวนดุสิตโพลมองคุณสมบัติผู้ว่ากทม.ต้องมีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที "ชัชชาติ" ยังนำทิ้งห่าง สก.เลือกพรรคส้ม มั่นใจได้พ่อเมืองใหม่ดีขึ้น
วันนี้ (24พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรื่อง “การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 18 (ครั้งที่ 2)” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,179 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้ว่าฯ กทม.ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน
อันดับ 1มีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที36.39%
อันดับ 2คนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ21.37%
อันดับ 3ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (เช่น ผังเมือง ความปลอดภัย)16.12%
อันดับ 4นักบริหารมืออาชีพ13.23%
อันดับ 5ผู้นำในภาวะวิกฤต8.31%
2. คนกรุงเทพฯ อยากให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.คนต่อไป
อันดับ 1ชัชชาติ สิทธิพันธุ์57.68%
อันดับ 2ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร17.90%
อันดับ 3คมสัน พันธุ์วิชาติกุล4.75%
อันดับ 4มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข2.70%
อันดับ 5อนุชา บูรพชัยศรี1.87%
อันดับ 6มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี1.53%
ยังไม่ตัดสินใจ13.57%
3. คนกรุงเทพฯ คิดว่าจะเลือก สก. จากพรรคใด
อันดับ 1พรรคประชาชน35.20%
อันดับ 2ผู้สมัครอิสระ26.55%
อันดับ 3พรรคเพื่อไทย7.46%
อันดับ 4พรรคประชาธิปัตย์6.45%
อันดับ 5พรรคภูมิใจไทย1.18%
อันดับ 6พรรคอื่น ๆ0.34%
ยังไม่ตัดสินใจ22.82%
4. หลังจากได้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ คนกรุงเทพฯ คิดว่า กทม.จะเป็นอย่างไร
อันดับ 1ดีขึ้น78.03%
อันดับ 2เหมือนเดิม21.54%
อันดับ 3แย่ลง0.43%