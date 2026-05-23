xs
xsm
sm
md
lg

ชาวอุตรดิตถ์ สุดปลื้ม นายกอนุทิน สั่ง รมว สุชาติ มอบสมุดทำกิน ในป่าสงวน พร้อมมอบใบอนุญาต เกษตรกรหญิง ตัดไม้พื้นที่ คทช. ขายได้เป็นรายแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​วันนี้ (23 พฤษภาคม 2569) เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน นายสรพงษ์ มานะสุขอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

​นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติ ครม. 26 พ.ย. 61 การมอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
​ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ที่มุ่งมั่นผลักดันการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้รับการรับรองสิทธิการอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น กรมป่าไม้ได้ดำเนินการในพื้นที่ 9 อำเภอ รวม 317,566 ไร่ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เนื้อที่ 118,047 ไร่ กลุ่มที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เนื้อที่ 110,386 ไร่ กลุ่มที่ 3 พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เนื้อที่ 51,799 ไร่ และกลุ่มที่ 4 พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 เนื้อที่ 37,334 ไร่ 

​“พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ ยังได้รายงานถึงผลการดำเนินงาน โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ในส่วนกลุ่มที่ 1 ได้จัดที่ดินให้ชุมชน (คทช.) จำนวน 35 พื้นที่ เนื้อที่ 118,047 ไร่ และออกหนังสืออนุญาตแล้ว 12 พื้นที่ เนื้อที่ 56,007 ไร่ อยู่ระหว่างอนุญาตอีก 23 พื้นที่ เนื้อที่ 62,040 ไร่ ขณะที่กลุ่มที่ 2,3,4 ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 แบ่งเป็น กลุ่มที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 หลัง มติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ได้อนุมัติโครงการและออกประกาศฯ ตาม ม.19 แล้ว จำนวน 9 อำเภอ เนื้อที่ 110,386 ไร่ กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ก่อนและหลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ได้อนุมัติโครงการและออกประกาศฯ ตาม ม.19 แล้ว จำนวน 9 อำเภอ เนื้อที่ 89,133 ไร่” นายสุชาติ กล่าว 
 
​นายสุชาติ ยังได้กล่าวถึงการมอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่ คทช. ให้แก่นางสาวเสมียน หม่องต๊ะ ว่า เกษตรกรผู้นี้ ได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาฯ แปลงย่อยหมายเลขที่ 45 เนื้อที่ 14-3-57 ไร่ ซึ่งได้ทำหนังสือคำขออนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นไม้สักจำนวน 830 ต้น ผ่านทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดยกรมป่าไม้และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุญาตให้นางสาวเสมียน เป็นผู้ทำไม้ดังกล่าวเพื่อการค้าโดยวิธีตัดฟัน พร้อมออกใบอนุญาตทำไม้และใบคู่มือคนงานหรือผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับอนุญาต
​ทั้งนี้ กรมป่าไม้ จะมีการติดตามตรวจสอบควบคุมการทำไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกด้วย ซึ่งความสำเร็จในการจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มชาวสวนทุเรียนใน อ.ลับแล ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้มอบสมุดประจำตัวรับรองสิทธิ์ที่ดินทำกินในป่าสงวนแห่งชาติป่านานกกก โดยเกษตรกรได้นำสิทธิ์บนที่ดินนั้นไปขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตทุเรียน หรือ GAP จากกรมวิชาการเกษตร ทำให้ทุเรียนสายพันธุ์ หลิน-หลง ลับแล ที่ปลูกบนที่ดินแปลงนี้ได้รับการรับรองว่าไม่ใช่ทุเรียนที่ปลูกจากการบุกรุกป่า จึงไม่เพียงไม่ถูกกดราคา แต่ยังมีผู้สั่งจองทุเรียนดังกล่าวข้ามปี นายสุชาติ กล่าว 

​ด้าน นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมถึงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ว่า “การมอบสมุดประจำตัวนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ 2569 มีเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม 3, 4 ที่ได้รับมอบรวมทั้งสิ้น 1,800 ราย 
 
​แบ่งเป็นอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 15 ราย จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา อำเภอลับแล จำนวน 1,013 ราย จำนวน 2,547 แปลง เนื้อที่ 10,856 ไร่ 70 ตารางวา อำเภอพิชัย จำนวน 9 ราย จำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา อำเภอทองแสนขัน จำนวน 15 ราย จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 57 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา อำเภอท่าปลา จำนวน 162 ราย จำนวน 258 แปลง เนื้อที่ 954 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา อำเภอน้ำปาด จำนวน 556 ราย จำนวน 1,099 แปลง เนื้อที่ 3,983 ไร่ 74 ตารางวา อำเภอฟากท่า จำนวน 15 ราย จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 60 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา และอำเภอบ้านโคก จำนวน 15 ราย จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา”














ชาวอุตรดิตถ์ สุดปลื้ม นายกอนุทิน สั่ง รมว สุชาติ มอบสมุดทำกิน ในป่าสงวน พร้อมมอบใบอนุญาต เกษตรกรหญิง ตัดไม้พื้นที่ คทช. ขายได้เป็นรายแรก
ชาวอุตรดิตถ์ สุดปลื้ม นายกอนุทิน สั่ง รมว สุชาติ มอบสมุดทำกิน ในป่าสงวน พร้อมมอบใบอนุญาต เกษตรกรหญิง ตัดไม้พื้นที่ คทช. ขายได้เป็นรายแรก
ชาวอุตรดิตถ์ สุดปลื้ม นายกอนุทิน สั่ง รมว สุชาติ มอบสมุดทำกิน ในป่าสงวน พร้อมมอบใบอนุญาต เกษตรกรหญิง ตัดไม้พื้นที่ คทช. ขายได้เป็นรายแรก
ชาวอุตรดิตถ์ สุดปลื้ม นายกอนุทิน สั่ง รมว สุชาติ มอบสมุดทำกิน ในป่าสงวน พร้อมมอบใบอนุญาต เกษตรกรหญิง ตัดไม้พื้นที่ คทช. ขายได้เป็นรายแรก
ชาวอุตรดิตถ์ สุดปลื้ม นายกอนุทิน สั่ง รมว สุชาติ มอบสมุดทำกิน ในป่าสงวน พร้อมมอบใบอนุญาต เกษตรกรหญิง ตัดไม้พื้นที่ คทช. ขายได้เป็นรายแรก
+3