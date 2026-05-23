"ยิ่งลักษณ์" กราบบังคมทูลแสดงความปีติยินดี สมเด็จฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส

วันที่ 23 พ.ค.2569 เวลา 18.18 น. ในเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการโพสต์พระฉายายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมข้อความระบุว่า "ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบทูลแสดงความปีติยินดีเนื่องในโอกาสที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ Légion d’honneur ชั้น Grand Officier แด่ใต้ฝ่าพระบาท ยกย่องพระปรีชาสามารถอันเนื่องจากพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส
"ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
"ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"