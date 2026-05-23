ปลัด มท.แจ้ง 76 จังหวัดเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (23 พ.ค.) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 (The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen's 4th Cycle Birthday Anniversary 3rd June 2026) ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัด อำเภอ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระมหามงคลฯ ดังกล่าว โดยหน่วยงานสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ในส่วนของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายน 2569 ขึ้นเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคล โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2569 ได้แก่ 1. การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ของจังหวัด และ 2. การจัดตกแต่งสถานที่ โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ธงชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พร้อมผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของจังหวัด และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงาน "ทั้งนี้ ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการ จะมีขึ้นในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม (พร้อมกับส่วนกลาง) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ได้แก่ 1) เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2) เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 3) เวลา 19.29 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล"
ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของจังหวัด ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2569 และมีการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึงทางเว็บไซต์ของจังหวัด และของหน่วยงาน และสำหรับกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นหลักชัยและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน