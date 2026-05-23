"เท้ง" แจง ปชน.ไม่อยากขยายอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ เหตุไม่ร่วม "เสรีพิศุทธ์" ลงชื่อยื่นฟันจริยธรรม "อนุทิน" ปมเขากระโดง

"เท้ง" ย้ำจุดยืนไม่ขยายอำนาจให้องค์กรอิสระ หลัง"เสรีพิศุทธ์"ขอเสียงหนุน ส่งศาลรธน.สอบจริยธรรม"อนุทิน" ชี้ "ปนช."ไม่เคยใช้ช่องทางนี้ตัดสินนักการเมือง เชื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านยังทำงานด้วยกันได้ ส่วนกรณี DSI ขอตัว "ชนนพัฒฐ์" มองสภาไม่ควรปกป้องคนที่ทำผิด
วันนี้(23 พ.ค.) ที่เขตหนองแขม กทม.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญหาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊คในเชิงตัดพ้อที่พรรคประชาชนไม่ช่วยหนุนเสียงที่จะยื่นสอบจริยธรรมนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีเขากระโดงพร้อมมองว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือไม่ ว่า ตนเองยินดีจะพูดคุยกับฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกัน และทราบว่าพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ก็มีเจตนาดีในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ แล้วก็แสดงเจตนาว่าอยากให้พรรคประชาชนเข้าร่วมลงชื่อด้วย ซึ่งตนเองเคยพูด และส่งตัวแทนไปพูดคุยแล้วหลายครั้ง ว่าพรรคประชาชนไม่ได้ไม่ต้องการที่จะตรวจสอบ และพร้อมที่จะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่ต้องระมัดระวัง ในการใช้กลไก เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ที่อาจจะไปขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ที่มีการยื่นร้องจริยธรรมนักการเมือง พรรคประชาชนมีจุดยืนว่าไม่เคยใช้ช่องทางในลักษณะนี้ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ผิดจริยธรรมเพราะมองว่าเรื่องจริยธรรม แต่ละหน่วยงานแต่ละพรรคต้องตรวจสอบกันเอง ไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมาย แต่ถ้าหากเป็นเรื่องข้อกฎหมายต้องการใช้ศาลวินิจฉัยให้อันนี้คือถูกต้องแล้ว
เมื่อถามย้ำว่าการที่ในโพสต์ระบุทำนองว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังกันหรือไม่ จะสามารถทำงานร่วมกันได้อยู่หรือไม่ นั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนสามารถทำงานได้กับทุกคน ไม่อยากให้กล่าวหากันออกหน้าสื่อเพราะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกัน ก็สามารถพูดคุยกันเองได้รับฟังเหตุและผลด้วยกันเองได้
พร้อมกันนี้นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงกรณี ที่ DSI ขอหนังสือส่งตัวจากสภาผู้แทนราษฎรนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลาพรรคกล้าธรรม โดยจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพื่อขอความเห็น ว่า ก็ต้องดูเป็นรายกรณีไปซึ่งในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่า เป็นคนที่กระทำความผิด สภาก็ไม่ควรจะปกป้อง ก่อนหน้านี้เคยมีทั้งการขอตัวระหว่างสมัยประชุมหรือต้องอนุมัติในที่ประชุม เพื่อเป็นกลไกที่ป้องกันการกลั่นแกล้งกันทางการเมือง แต่ถ้าเจ้าตัวกระทำความผิดจริงๆก็ไม่มีเหตุผลที่สภาจะต้องปกป้อง
เมื่อถามว่าหลายคนมองว่านายชนนพัฒฐ์ อาจไม่อยู่ในประเทศแล้ว นายณัฐพงษ์กล่าวว่า เรื่องนี้ เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมก็ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาที่สุดอยู่แล้ว