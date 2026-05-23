“เท้ง” แจงปม “สามีทนายแจม” แขวะ “ณัฐพล” ผิดลูกผิดเมีย เป็นเรื่องส่วนบุคคล มีตัวแทนคุยหลังบ้านแล้ว สอบหรือไม่ รอคนร้องก่อน

“เท้ง” แจงดรามา “สามีทนายแจม” ทิ้งบอมบ์ถาม “ณัฐพล” สส.เชียงใหม่ ผิดลูกผิดเมีย ยันไม่ได้ละเลย แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคล เผยมีตัวแทนพูดคุยหลังบ้านแล้ว จะต้องสอบหรือไม่ รอให้มีคนร้องก่อน ส่วนใครจะเอาไป คกก.สภาฟัน ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ขอประชาชนมองที่ คกก.วินัยพรรคชุดปัจจุบันดีกว่า หลังถูกถามเครดิตพรรคลดลง เหตุ “ทนายแจม” เป็นมือดูแลจริยธรรมพรรค
วันที่ 23 พ.ค.2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่บนโลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องที่ พ.ต.ท.ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล อดีตผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน สามี น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ สส.กทม. พรรคประชาชน เข้าไปแสดงความเห็นสอบถามเรื่องการผิดจริยธรรรม ไม่น่าเชื่อว่าคนผิดลูกผิดเมียผู้อื่นยังมีที่ยืนในสังคม บนโพสต์เฟซบุ๊กของนายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่
โดยนายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในรายละเอียด เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลด้วย เราไม่ได้ละเลย มีการพูดคุยกันอยู่แล้วข้างหลังบ้าน ส่วนจะมีการนำเรื่องเข้ากรรมการวินัยหรือไม่ อยู่ที่ต้องดูว่าจะมีคนร้องหรือไม่ ถ้ามีคนร้องเข้ามาในคณะกรรมการวินัย ก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปตามกระบวนการ
เมื่อถามย้ำว่าต้องรอให้มีคนร้องก่อนใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า แล้วแต่เรื่อง ถ้าเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดว่ามีตัวแทนของพรรคที่ดำเนินการผิดวินัยอยู่แล้วด้วยสายตา เราจะนำเข้าอยู่แล้ว ไม่ต้องมีคนร้อง บางทีก็ไปสอบได้เอง แต่กรณีดังกล่าว ตนยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในรายละเอียด เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวจริงๆ อาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันก่อน
เมื่อถามว่า น.ส.ศศินันท์ เคยเป็นคณะกรรมการวินัย จะทำให้เครดิตของพรรคลดลงหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอให้มองคณะกรรมการวินัยของพรรคชุดปัจจุบันดีกว่า ตนคิดว่ากรรมการวินัยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับ น่าเชื่อถือ สามารถทำให้การครองตนของ สส. พรรคอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมได้
เมื่อถามว่าได้มีการคุยกับทั้งสองฝ่ายหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีตัวแทนของพรรคลงไปพูดคุยแล้ว ตนอาจจะยังไม่ได้พูดคุยโดยตรง เรื่องประเด็นนี้
เมื่อถามว่าหากมีคนไปร้องจริยธรรมที่สภา พรรคประชาชนจะดำเนินการอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ถ้ามีการร้องจริยธรรมในสภา ก็เข้าคณะกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการทุกอย่างไปตามหน้าที่