วุฒิสภาผนึก อว. ดัน AI-ไซเบอร์-อวกาศ เร่งต่อยอดงานวิจัยสู่ใช้จริง ยกระดับแข่งขันประเทศ

วุฒิสภาผนึกกระทรวง อว. เดินหน้าผลักดัน AI ความมั่นคงไซเบอร์ และเทคโนโลยีอนาคต เร่งต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง ดันกฎหมายรองรับนวัตกรรมใหม่ หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี และสร้างบุคลากรดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2569 คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดยนายนิเวศ พันธเจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ บุคลากรในวงงานรัฐสภา และคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา วุฒิสภา เข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ
นายนิเวศ กล่าวระหว่างการหารือว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นกลไกสำคัญที่จะกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวุฒิสภาพร้อมสนับสนุนกระทรวง อว. อย่างเต็มที่ในการผลักดันระบบนิเวศ AI ของไทย โดยเฉพาะการพัฒนา AI ภาษาไทยที่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการลงทุนและนวัตกรรมใหม่ ๆ
นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการสร้างบุคลากรด้าน Network Security เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI อย่างปลอดภัย พร้อมระบบคุ้มครองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ด้านนายชิบ จิตนิยม โฆษกคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา ภายใต้คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา วุฒิสภา กล่าวว่า ฝ่ายนิติบัญญัติมองเห็นความสำคัญของการผลักดันงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์จริง เพื่อวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายชิบ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา มีดำริให้จัดงานนิทรรศการและเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษากว่า 30 แห่ง ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยและหน่วยงานวิชาการนำเสนอผลงานต่อผู้กำหนดนโยบายโดยตรง และผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป
สำหรับการหารือครั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ติดตามและแลกเปลี่ยนข้อเสนอใน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามโครงการ Hackathon สืบสานมรดกแม่แห่งแผ่นดินสู่เศรษฐกิจสังคม แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายรองรับนวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์และชีวกลศาสตร์ การพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ความปลอดภัยไซเบอร์ และการสร้างบุคลากรด้าน Network Security เพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน