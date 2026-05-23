ผนึกพลังรัฐ – เอกชน กปร. จับมือไทยเบฟ ร่วมสืบสานรักษาต่อยอด พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ เดินหน้าขยายผลองค์ความรู้ สู่ชุมชนมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมสืบสานรักษาต่อยอด พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลองค์ความรู้
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติ ผลิตตลาดสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงเกิดประโยชน์แก่ชุมชน และประชาชนมีความสุขสืบไป
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยถึงความร่วมมือในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ และแนวทางขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างสำนักงาน กปร. กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ว่า ความร่วมมือนี้เป็นมิติสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร. และภาคเอกชน ในการนำองค์ความรู้และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนข้อมูลให้แก่พื้นที่ที่มีการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ โดยสำนักงาน กปร. จะสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ และการอบรมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้ง 6 ศูนย์ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
“เป็นความมุ่งมั่นของสำนักงาน กปร. ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขยายผลเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวตามทันกับระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม” นางสุพร ตรีนรินทร์ กล่าว
ด้านนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่าไทยเบฟ ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติใช้ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนและดำรงชีพของปวงชนชาวไทย
มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชน และประชาชนมีความสุขสืบไป
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ผ่านการจัดตั้งบริษัทชุมชนเข้มแข็งพอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท (อำเภอ) พอเพียง จำกัด ขึ้นซึ่งได้ดำเนินงานมาร่วม 10 ปี มีการพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 928 บริษัท มีการดำเนินงานใน 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย การผลิต การค้าและการบริการ ภายใต้แนวทางบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่ระดับอำเภอ ยกระดับความรู้และความสามารถจากท้องถิ่นสู่สากล ควบคู่กับการนำองค์ความรู้และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ในระดับสากลมาพัฒนาท้องถิ่น
“การผสานความร่วมมือกับสำนักงาน กปร. ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกภูมิภาคของประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ตามภูมิสังคมอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนให้เพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตด้วยตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป” นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าว
ทั้งนี้สำนักงาน กปร. โดยนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ” ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับอำเภอ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโส มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องหนุมาน 1 สำนักงาน กปร. เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา