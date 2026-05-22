“ไทยช่วยไทย”เดินหน้ากระตุ้น ศก.ฐานราก ยอดจับจ่ายทะลุ 110.89 ล้านบาท ลดค่าครองชีพ ปชช.กว่า 24.51 ล้านบาท ครอบคลุม 878 อำเภอทั่ว ปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(22 พ.ค.)นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ภายใต้การนำของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ

โดย กรมการปกครอง ร่วมบูรณาการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเครือข่ายรถพุ่มพวง จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุม 878 อำเภอ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสม พร้อมช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าชุมชน SMEs และสินค้า OTOP

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 4 ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คน ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23.9 ล้านบาท และสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดยะลา ขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 โครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 110.89 ล้านบาท และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 24.51 ล้านบาท

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัด ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง








