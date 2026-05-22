ถอนตัว! ว่าที่ผู้สมัครสก.พรรคส้มโพสต์ซึ้งเจ็บหัวเข่ากำเริบหนัก จำเป็นต้องรักษาเพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ไปต่อไม่ไหว! "ณภัค" ว่าที่ผู้สมัคร สก.ลาดพร้าว พรรคประชาชน โพสต์ซึ้งขอถอนตัวกะทันหัน หลังอาการบาดเจ็บหัวเข่ากำเริบหนัก เผยจำเป็นต้องรักษาตัวเพื่อความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
วันนี้ (22พ.ค.) นายณภัค เพ็งสุข ว่าที่ผู้สมัคร สก.เขตลาดพร้าว พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กขอถอนตัวจากการสมัคร ว่า ผมขอแจ้งการตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ในนามพรรคประชาชน เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาและฟื้นฟูอย่างจริงจังในช่วงเวลานี้
หลายคนอาจทราบว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อหลายปีก่อน จนต้องเข้ารับการผ่าตัดบริเวณหัวเข่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมพยายามดูแลและฟื้นฟูร่างกายมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ในระยะหลัง อาการบาดเจ็บเดิมกลับมาอักเสบหนักขึ้น และเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน
หลังจากปรึกษาแพทย์และทบทวนอย่างรอบคอบ ผมตัดสินใจว่าการรักษาตัวและฟื้นฟูร่างกายในตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะผมเชื่อว่าการทำหน้าที่รับใช้ประชาชน ควรทำได้อย่างเต็มกำลัง และเมื่อวันนี้ร่างกายของผมยังไม่พร้อมพอ การตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ผมต้องขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ และขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ ทุกกำลังใจ และทุกโอกาสที่มอบให้ผมเสมอมา
แม้ผมจะถอนตัวจากการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ผมยังคงเป็นสมาชิกพรรคประชาชน และยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์และแนวทางการทำงานที่พวกเราร่วมกันสร้างมาตั้งแต่อนาคตใหม่ ผมพร้อมสนับสนุนการทำงานของพรรคประชาชน และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว คนใหม่อย่างเต็มกำลังต่อไป ขอบคุณจากใจจริงครับ ณภัค เพ็งสุข