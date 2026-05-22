ศธ.-พม.ลุยกาญจนบุรี เปิดโมเดล รร.นวัตกรรม มอบทุน-ซ่อมบ้านพักครู ย้ำ! โอกาสต้องถึงเด็กทุกคน

ศธ.-พม. ร่วมมือลุยเมืองกาญจน์ฯ เปิดโมเดล รร.นวัตกรรม มอบทุน-ซ่อมบ้านพักครู ย้ำ! โอกาสต้องถึงเด็กทุกคน ผลประโยชน์สูงสุดตกสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2569) นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมกับ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) นำคณะทำงานและผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปิดกิจกรรม "สร้างโอกาส สร้างปัญญา เพื่ออนาคต" ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกาญจน์ทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมมอบทุนการศึกษา สิ่งของช่วยเหลือ และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษากับคณะครูและผู้นำชุมชนในพื้นที่
นายนิกร กล่าวว่า การลงพื้นที่ร่วมกันครั้งนี้มุ่งบูรณาการรับมือสังคมผู้สูงอายุและปัญหาเด็กเกิดใหม่ลดลง โดย พม. เร่งขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังด้งร่วมกับชุมชน พร้อมจับมือ ศธ. "ติดอาวุธทางการศึกษา" พัฒนาศักยภาพเด็กให้เท่าทันอนาคต และยืนยันพร้อมสนับสนุนงบซ่อมบ้าน เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และงบอบรมเครือข่าย อพม. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ด้าน นายอัครนันท์ เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม (FINN Model) ที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและทักษะอาชีพ จนคว้าเหรียญทอง "1 โรงเรียน 1 อาชีพ" และรักษาระดับสถานศึกษาสีขาวระดับเพชรต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริง
นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักครูและสภาพสถานที่จริงภายในโรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของนักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมรับทราบข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อพิจารณาแนวทางควบรวมให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมเร่งนำทุกข้อเสนอไปขับเคลื่อนต่อโดยไม่ชักช้า
นายอัครนันท์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญที่สุดของการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่อย่างแท้จริง โดยรับปากว่าบ้านพักครูที่ได้รับการเรียกร้องจะได้รับการซ่อมแซมให้ปลอดภัยเป็น Safe Zone ในเร็ววัน พร้อมประสานความร่วมมือกับ พม. ในการดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ด้วย "เพราะสาระสำคัญที่สุดของการพัฒนาบ้านเกิด คือความร่วมมือร่วมใจทำงานในหลากมิติ เพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดตกสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง"