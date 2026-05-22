อบจ.ลพบุรียันเครื่องออกกำลังกาย 320 ล.คุ้ม กระจาย 161 จุด ไม่ใช่แค่ 3 ที่ โอดทัวร์ลงจนดังไม่ไหวแล้ว

อบจ.ลพบุรี แจง งบเครื่องออกกำลังกาย 320 ล้าน กระจาย 161 จุด ไม่ใช่แค่ 3 ที่ โอด โดนทัวร์ลงจนดังไม่ไหวแล้ว ยัน คุ้มค่า ทนแดด ไม่เป็นสนิม ด้าน ป.ป.ช.ตั้งข้อสังเกต ส่อฮั้วประมูล เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางไม่ถึง 1% ถึง 11 ครั้ง
วันนี้ (22 พฤษภาคม) ที่โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดเวทีเสวนาเรื่อง "การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนเลส) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี" โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงพร้อมมีข้อเสนอแนะการพิจารณาโครงการและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประกอบด้วย นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี นางสาววิภาวรรท์ ถมยา ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลพบุรี และนางแก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรี
นางสาววิภาวรรท์ ได้ชี้แจงเหตุผลที่อบจ.ลพบุรีจัดทำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะเล็งเห็นความสำคัญสุขภาพประชาชน ให้อยู่ดีกินดีผาสุขตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ในการดูแลสุขภาพของประชาชน พร้อมระบุว่าการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเฃเป็นไปตามแผนพัฒนาท่องถิ่นจังหวัดลพบุรีปี 2566-2570 เสนอโดยนายก อบจ. เริ่มดำเนินปี 2564 -2568 รวมดำเนินการ 11 ครั้ง และติดตั้ง 161 จุด ใช้งบประมาณ 320,010,700 บาท โดยในปี 2564 ติดตั้ง 22 จุด ปี 2565 ติดตั้ง 11 แห่ง ปี 2565 ติดตั้ง 26 แห่ง ปี 2565 จำนวน 1 แห่ง ปี 2566 ติดตั้ง 30 แห่ง และปี 2567 ติดตั้ง 41 แห่ง และปี 2568 ติดตั้ง 30 แห่ง ขณะที่ปีงบประมาณ 6-9-70 ชะลอออกไปก่อน หลังจากเมื่อวานมีการลงพื้นที่ยอมรับว่า อบจ.ลพบุรีและตนเองดังไม่ไหวแล้ว เพราะมีผู้สนใจโทรมาสอบถามถึงข้อมูลและความคุ้มค่าของเครื่องออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเพราะดำเนินการ 3 โครงการแต่ใช้งบถึง 300 กว่าล้านบาท เครื่องออกกําลังกายมาจากยานไหน เป็นทองหรือไม่ หลังมีการนำเสนอข่าวออกไปอบจ.เกิดผลกระทบในเชิงลบในสังคม ย้ำว่าในฐานะหน่วยงานรัฐยึดการดำเนินงานหลักความโปร่งใส ซึ่งมีสตง.ภาค 1 และคลังจังหวัดลพบุรีได้ให้คำแนะนำต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสและมีประสิทธิผลสามารถตรวจสอบได้ จึงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนำเสนอข่าวว่า 3 แห่งใช้งบประมาณถึง กว่า 300 ล้านบาท ซึ่งการลงพื้นที่เมื่อวานเป็นการสุ่มลงพื้นที่บางจุดเท่านั้น
ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องออกกำลังกายนั้น พื้นที่อปท.เป็นผู้พิจารณาจุดติดตั้ง โดย อบจ.จะเป็นผู้พิจารณาในการไปติดตั้งตาม 6 หลักเกณฑ์เช่น ดูการเข้าถึงของประชาชนในการใช้เครื่องออกกำลังกายพื้นที่สาธารณะ และประชาชนจะต้องมีความต้องการด้วย อีกทั้งต้องดูสิทธิในพื้นที่ โดยอปท.และส่วนราชการต้องดูว่าพื้นที่ติดตั้งต้องไม่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย ดูความปลอดภัยของประชาชนในการใช้งาน มีไฟฟ้าส่องสว่าง พื้นที่ต้องเอื้อประโยชน์ในการติดตั้ง พื้นที่ติดตั้งต้องไม่เบียดบังทัศนียภาพหรือขัดขวางบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่และสุดท้ายความคุ้มค่า โดยจะให้พื้นที่เป็นผู้ประเมินเพราะอบจไม่ทราบว่าชุมชนใช้กิจกรรมในช่วงเวลาใดหรือมีความต้องการให้ติดตั้งตรงจุดใด ส่วนจุดที่ติดตั้งแล้วไม่มีผู้มาใช้ในพื้นที่เมื่อมีการประเมินไประยะหนึ่งแล้วไม่มีผู้มาใช้งาน เก็บสถิติผู้มาใช้งาน พื้นที่ก็จะทำหนังสือมาแจ้ง อบจ.ขอเปลี่ยนจุดติดตั้ง เพราะ อบจ.ไม่มีสถิติแต่ประเมินแค่ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย ทั้งนี้ อบจ.พร้อมพิจารณาปรับเปลี่ยนจุดติดตั้งตามคำแนะนำของหน่วยตรวจสอบ ยืนยันว่าเครื่องออกกำลังกายมีความคุ้มค่า แม้มูลค่าจะถูกมองว่าสูงแต่อายุการใช้งานยืนยันว่ามากกว่าอายุของตนเองแน่นอน เพราะมีความแข็งแรงทนทาน 1 ปีแทบไม่ต้องบำรุงรักษา ทนแดดทนฝน ไม่เป็นสนิม ไม่เสี่ยงฟ้าผ่า และประชาชนมาใช้งานในช่วงเย็นจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของความร้อน และข้อดีคือประชาชนไปออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดีและมีสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน อบจ. จึงมองในเรื่องของความคุ้มค่าและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่โรงเรียน ไม่ใช่เด็กใช้เพียงอย่างเดียวแต่ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้งานด้วย หากโรงเรียนมีหลักสูตรพลศึกษาก็จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง ส่วนใหญ่เด็กๆก็มักจะใช้เครื่องออกกำลังกายในช่วงตอนเย็นขณะรอกลับบ้าน
ผอ.กองศาสนาฯ ได้ชี้แจงราคากลางการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 2 ล้านบาท ต่อ 17 ชุด ซึ่งได้มีการบันทึกต่อรองราคาทุกครั้ง บางครั้งผู้รับจ้างก็ลดราคาบางครั้งก็ไม่ยินดีโดยให้เหตุผลว่าราคาเหล็กผันผวน ส่วนการพิจารณาย้ายที่ติดตั้งนั้น พื้นที่เป็นผู้ย้ายการติดตั้งเองแต่ต้องทำหนังสือมาถึงอบจ.ในฐานะผู้ควบคุมดูแลคุรุภัณฑ์ ซึ่งท้องถิ่นบางแห่งมีฝ่ายกองการช่างเป็นผู้ดูแลการติดตั้งและความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ ขณะที่ อบจ.ก็ลงพื้นที่ดูแลบำรุงครุภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย
ด้าน น.ส.นันท์นภัส กล่าวว่า ป.ป.ช.ลพบุรี ดำเนินการนโยบายของเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่ให้เฝ้าระวังโครงการที่มีมูลค่าสูงของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในระดับจังหวัดคือ 100 ล้านบาทขึ้นไป และเราขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานและติดตาม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ในเรื่องการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ ป.ป.ช.เฝ้าระวังติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาน 2564 ซึ่งทาง ป.ป.ช.ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสอบถามประขาชนในพื้นที่ รวมถึงสอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย ทั้ง อปท.และส่วนราชการอื่น
น.ส.นันท์นภัส กล่าวว่า ทาง ป.ป.ช.ได้รับข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ซึ่งทาง กมธ.ตั้งข้อสังเกตว่า การกำหนดราคากลาง มาจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นรายเดียวกับที่ยื่นข้อเสนอเข้าประกวดราคากับ อบจ. ราคาที่เสนอเข้ามาต่ำกว่าราคากลางไม่เท่าไหร่ และเมื่อดูข้อมูลในส่วนลึก จะเห็นว่ากรรมการผู้บริหารของบริษัทที่กำหนดราคา เป็นรายชื่อเดียวกับผู้บริหารของบริษัทที่ยื่นข้อเสนอเข้าประกวดราคา ซึ่งมีถึง 2-3 บริษัท และเป็นผู้ยื่นรายเดิมๆ ทั้งนี้ เราได้เชิญทาง อบจ. มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงให้ข้อสังเกตและคำแนะนำกับทาง อบจ. ทั้งการคัดเลือกจุดติดตั้ง และผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน
ได้สืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเปิด ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ทางอบจมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม และได้ให้ข้อสังเกตไปด้วย ซึ่งได้มีการรับสร้างข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้ว
น.ส.นันท์นภัส กล่าวว่า ป.ป.ช.ลพบุรี ได้รายงานข้อมูลเรื่องนี้ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 แล้ว และได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป และได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันฯ จ.ลพบุรี แล้ว
น.ส.นันท์นภัส กล่าวว่า ส่วนที่มาการดำเนินโครงการ จากการตรวจสอบกับทาง อบจ. ก็ทราบว่าโครงการนี้เป็นเป็นนโยบายของนายก อบจ. ซึ่งได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีแล้ว พร้อมบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566-2570 แต่เบื้องต้นทราบว่า แผนในช่วงปี 2569-2570 ขณะนี้ถูกชะลอไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าโครงการนี้มีการดำเนินการไปแล้ว 161 แห่ง วงเงินงบประมาณ 322 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการเสนอราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางไม่ถึง 1% ทั้ง 11 ครั้ง
น.ส.นันท์นภัส กล่าวว่า ข้อสังเกตหลังจากที่ ป.ป.ช.ลพบุรี ได้ลงพื้นที่ไป เห็นว่าอาจจะเป็นการตกลงราคาร่วมกันในการเสนอราคา ของผู้ที่เสนอราคาในการเข้าประกวด ซึ่งตรงกับข้อสังเกตของ กมธ. สภาผู้แทนราษฎร
ขณะที่ นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ. ลพบุรี ชี้แจงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย หลังถูกต้องข้อสังเกตว่าการติดตั้งบนพื้นที่ที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้มาใช้งานว่า เดิมมีการติดตั้งในพื้นที่ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ. สต.งิ้วราย แต่เมื่อมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำ จึงมีการโยกย้ายไปติดตั้งไว้ภายในวัดซึ่งอยู่ตรงข้าม แต่ก็ได้รับทราบว่าประชาชนไม่สะดวกที่จะเข้าไปใช้งาน จึงย้ายมาติดตั้งจุดเดอม ข้างรพ. สต. ชั่วคราว ยอมรับว่าพื้นผิวติดตั้งเครื่องออกกำลังกายไม่สมบูรณ์ จะต้องรอให้มีการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้แล้วเสร็จก่อนจึงย้ายไปติดตั้งในจุดที่มีความแข็งแรง ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อครุภัณฑ์ แน่นอน